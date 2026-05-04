الاتحاد الأوروبي يربط الوصول إلى السوق الداخلية بدفعات مالية من بريطانيا.. وتطورات أخرى متنوعة

كشف الاتحاد الأوروبي عن مطالبة بريطانيا بسداد مدفوعات سنوية مقابل الوصول إلى السوق الداخلية، في حين تشهد الساحة العربية والدولية أحداثًا متنوعة تشمل الصحة والفن والرياضة والقضايا الاجتماعية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل حالات وفاة وإصابة على متن سفينة سياحية، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بما يُشتبه بأنه فيروس هانتا .

يأتي هذا الإعلان في ظل أحداث أخرى متنوعة شهدتها الساحة العربية والدولية. في سياق فني، عبّر الفنان هاني شنودة عن ندمه على عدم قضاء وقت كافٍ مع الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أنه كان يجب عليه تقديم المزيد من الألحان له. وفي عالم كرة القدم، أثار محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، جدلاً بتعليقه على فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة، حيث أشاد بأداء الفريق الأحمر.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد سرد والد ضحية الطعن على يد خطيبها في منطقة المعصرة تفاصيل مروعة حول الحادث، واصفًا إنقاذ ابنته بأنه معجزة بعد استقرار السكين في جمجمتها. وفي تطورات سياسية واقتصادية مهمة، كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بضرورة سداد مدفوعات سنوية مقابل الحصول على حق الوصول إلى السوق الداخلية للاتحاد. ويُقدر هذا المبلغ بحوالي مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.15 مليار يورو) سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضين الأوروبيين يعتبرون هذه المدفوعات شرطًا أساسيًا لاستمرار وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة. ومن المتوقع أن يطلب الاتحاد الأوروبي من ستارمر الموافقة على هذا الشرط خلال قمة مع القادة الأوروبيين في الصيف، لتبدأ بعدها مفاوضات حول مزيد من التكامل. يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أبرما في مايو 2025 اتفاقيات تهدف إلى تعميق الشراكة في إطار ما يُعرف بـ'إعادة ضبط العلاقات' بعد خروج المملكة من الاتحاد.

وشملت هذه الاتفاقيات اتفاقًا دائمًا بشأن المعايير الصحية النباتية، وصفقة بشأن الوصول إلى مياه الصيد، واتفاقًا بيطريًا يزيل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والسمكية إلى السوق الأوروبية. ومع ذلك، استبعدت السلطات البريطانية إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وفي نوفمبر 2025، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ خروج بريطانيا، يطلب منها البدء في دفع أموال للصناديق الهيكلية للتكتل مقابل الوصول إلى السوق الداخلية، على غرار ما يفعله الشركاء الآخرون.

كما طالبت المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة بدفع مبلغ يتراوح بين 4 و6.5 مليار يورو مقابل الوصول إلى أداة الائتمان SAFE لتطوير صناعة الدفاع، وهو ما رفضته القيادة البريطانية. وتعتبر هذه التعويضات السيادية جزءًا من خطة 'إعادة الضبط' التي وعد بها ستارمر. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، وأنهت المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، مما أدى إلى فرض قيود على التجارة بين الطرفين.

وتسعى حكومة ستارمر الحالية، منذ توليها السلطة في يونيو 2024، إلى تقليل الاحتكاك التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات، إلا أن هذه المساعي تواجه شروطًا مالية جديدة تثير استياء العديد من النواب المحافظين والمواطنين المتشككين في أوروبا. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة البريطانية على هذا الشرط الأوروبي الجديد، لكن مصادر أشارت إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية





