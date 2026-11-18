أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم دعمه الرسمي لترشح فيليب ديالو لرئاسة الفيفا، في خطوة تمهد لمواجهة شرسة مع جياني إنفانتينو في مارس المقبل.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، رسمياً، دعمه لترشح فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا". يأتي هذا الموقف في سياق مواجهة انتخابية واضحة ضد الرئيس الحالي للمؤسسة الكروية العالمية، السويسري جياني إنفانتينو ، الذي يسعى لولاية رابعة.

التوقيت الحاسم للترشح الألماني

وافق فيليب ديالو يوم الاثنين الماضي، بشكل رسمي على خوض السباق الانتخابي المقرر عقده في مارس المقبل. يأتي هذا القرار مدعوماً بحزمة من التأييدات، يأتي على رأسها دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يسعى عبر هذا الترشح إلى إحداث تغيير جذري في هيكلية قيادة الاتحاد الدولي.

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وأكد بيرند نویندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان صادر عقب اجتماعه بديالو يوم الأربعاء، أن هذا الموعد يصادف التاريخ النهائي لتقديم طلبات الترشح الرسمية. وشدد نویندورف على أن خطوة ألمانيا تأتي تأكيداً على التزامها بمبادئ جديدة في إدارة الشؤون الكروية العالمية.

رؤية ديالو والخبرات الدولية

وصف بيرند نویندورف فيليب ديالو بأنه يمثل نهجاً مسؤولاً للغاية تجاه مستقبل اللعبة، مؤكداً عزمه القوي على مواجهة التحديات الهيكلية والاقتصادية التي تنتظر كرة القدم خلال السنوات القادمة. وأشار رئيس الاتحاد الألماني إلى أن ديالو يتمتع بخبرة واسعة ومترقبة في مجال إدارة الرياضة الدولية.

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أضاف نویندورف أن ديالو يحظى باحترام كبير في الأوساط الكروية الأوروبية، مما يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. وأكد أن الرؤية المستقبلية التي يطرحها ديالو، والقيم التي يدافع عنها، تختلف بشكل ملحوظ وجذري عن تلك التي يتبناها الرئيس الحالي جياني إنفانتينو في فترة ولايته.

تحالفات أوروبية واستراتيجية يويفا

لم يقتصر الدعم على الجانب الألماني، إذ أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أيضاً تأييده لترشح فيليب ديالو. وتوجد توقعات متزايدة بانضمام المزيد من الاتحادات الوطنية الأوروبية إلى قائمة الداعمين، مما يعزز من موقف المرشح الفرنسي في المعركة الانتخابية القادمة.

كان الاتحاد الأوروبي "يويفا" قد لوّح في وقت سابق بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي "فيفا" كورقة ضغط. إلا أن هذه الخطوة تم تجاوزها بعد أن تلقى "يويفا" ضمانات بعدم إعادة طرح خطط بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم وغيرها من البطولات الكبرى، مما مهد الطريق لتحالف استراتيجي.

المناخ التنافسي ومستقبل الإدارة

قال بيرند نویندورف إن الهدف من هذا الدعم هو ضمان أن تتغير كرة القدم نحو الأفضل، مشدداً على الرغبة في قيادة جديدة للاتحاد الدولي تخدم اللعبة بصدق. وأضاف أن الإدارة الجديدة يجب أن تعمل بما يصب في مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء دون استثناء، لضمان عدالة أكبر في توزيع الموارد.

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إلى جانب فيليب ديالو وجياني إنفانتينو، يعتزم كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، خوض السباق على رئاسة "فيفا". كما سيشارك المدافع الدولي السويسري السابق رامون فيجا في المعركة، مما يجعل الانتخابات المقبلة واحدة من الأكثر تنافسية في تاريخ المؤسسة.