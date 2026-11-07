الاتحاد المصري يوجه الشكر لحسام حسن ويكلف علي ماهر بمهام منتخب مصر

تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف المدرب علي ماهر بإدارة المنتخب الوطني خلفا لحسام حسن، مع التشديد على استقرار الفريق قبل مواجهة مالي.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً عن تعديلات جوهرية في القيادة الفنية ل منتخب مصر الأول، حيث تمت تكليف المدرب علي ماهر بتولي مهام الإدارة الفنية خلفاً للمدرب حسام حسن ، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد صباح اليوم لمناقشة مستجدات الفترة الماضية.

رسائل دعم واتجاهات رسمية

حرص نادي سيراميكا كليوباترا على توجيه رسالة دعم قوية إلى مديره الفني السابق علي ماهر، بعد الإعلان عن تكليفه بقيادة المنتخب الوطني، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية بياناً جاء فيه: "كل الدعم لمديرنا الفني الكابتن علي ماهر بعد تكليفه بقيادة منتخب مصر".

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وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بياناً رسمي أكد خلاله ضرورة التكاتف والالتفاف حول منتخب مصر قبل انطلاق معسكر شهر نوفمبر الجاري، الذي يخوض خلاله المنتخب مباراتين حاسمتين أمام منتخب مالي في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

الأسباب الرسمية وراء التغيير

أكد الاتحاد في بيانه الرسمي أنه سبق وشدد في بيانه الصادر صباح اليوم على أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشيراً إلى أن دراسة الملابسات والأحداث الأخيرة كشفت عن تأثير سلبي على الصورة الإيجابية للمنتخب.

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واستناداً إلى ذلك، قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر إلى المدرب حسام حسن وجهازه الفني والإداري، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة، معبّراً عن ثنائه على الجهود والعطاء الذي قدمه حسن خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية.

مسؤوليات المدرب الجديد علي ماهر

في قرار رسمي، كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، مع مطالبته الفورية بعرض تصوره وتشكيلاته للجهاز الفني المعاون المساعد ليبدأ العمل على الفور.

وأوضح الاتحاد أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن الاستقرار يمثل الأولوية القصوى لتحقيق طموحات الجماهير.

تداعيات الخبر على الساحة المحلية

وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد كتب عبر حسابه الشخصي: "انتهى الأمر.. تم اتخاذ القرار بالفعل وسيتم الإعلان عنه الليلة.. حسام حسن لن يكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر"، مما أثار حالة من الجدل والنقاش واسع النطاق بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

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وختاماً، تجدد الدعوة في بيان الاتحاد إلى جماهير الكرة المصرية وكل الداعمين للمنتخب الوطني لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مسيرة المنتخب نحو تحقيق طموحاته وتحقيق الأهداف المنشودة في المنافسات القادمة.