يحذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي جراء الهجمات البحرية في البحر الأسود، ويعلن تخصيص 50 مليون يورو لمركز أمني جديد.

حذر الاتحاد الأوروبي صراحةً من التداعيات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، نتيجة استمرار الهجمات العسكرية والعمليات غير القانونية في مياه البحر الأسود. دعى المفوضية الأوروبية جميع الأطراف المعنية إلى وقف التصعيد الفوري، وحماية الطرق التجارية البحرية الحيوية، وتأمين وصول شحنات الحبوب والمنتجات الغذائية إلى الدول المتعاقدة بشكل آمن ومستقر. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس ، أن هذه الإجراءات العاجلة ضرورية لمنع انهيار سلاسل التوريد الغذائية الدولية.

تفاصيل مبادرة المركز البحري الجديد

أعلن الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الإقليميون، بما في ذلك دول رومانيا وبلغاريا، عن العمل بوتيرة متسارعة لإنشاء مركز جديد للأمن البحري في منطقة البحر الأسود. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات المراقبة البحرية، وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات، وضمان استمرارية العمليات التجارية. كما تم اقتراح تخصيص مبلغ قدره 50 مليون يورو لدعم هذا المركز وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز أمن الملاحة البحرية في تلك المياه المتوترة.

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دعم برنامج الأغذية العالمي

أكد ستافروس لامبرينيديس خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي وشركاء دوليين آخرين لتأمين تدفق الإمدادات الغذائية. وتأتي هذه الجهود لتعزيز القدرة على توصيل المساعدات الغذائية إلى الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من المنطقة. وشدد المتحدون على ضرورة تكثيف التعاون لضمان استقرار حركة الصادرات الغذائية، ومواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن استمرار الهجمات البحرية في المنطقة.

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الآثار الاقتصادية والمخاوف الغذائية

يؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الممرات البحرية في البحر الأسود تظل مسارًا رئيسيًا لا غنى عنه لنقل الحبوب والمنتجات الغذائية إلى الأسواق العالمية. ورغم أهمية الإجراءات الأمنية الجديدة ومركز الأمن البحري المقترح، إلا أنهم حذروا من أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تعوض بصورة كاملة عن أهمية هذا المسار التجاري الحيوي. لذلك، تؤكد بروكسل على ضرورة التوصل إلى حل عاجل ودولي يضمن استقرار الوضع ويحمي تدفق الإمدادات الغذائية من أي تعطيل آخر قد يفاقم الأزمة الغذائية العالمية.