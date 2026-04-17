الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد انتهاء أزمة الأهلي ويستعد لمواجهات ودية دولية

مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد انتهاء الأزمة مع النادي الأهلي، ويشدد على مبادئ العدالة واحترام الجماهير، ويكشف عن مفاوضات لخوض مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم.

أكد مصطفى أبو زهرة ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، انتهاء الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين النادي الأهلي والاتحاد بشكل تام، مشيرًا إلى أن الحكمة والرؤية الاستراتيجية التي تحلت بها قيادات الطرفين كانت العامل الحاسم في احتواء الموقف وتجاوزه بسرعة.

وشدد أبو زهرة على أن جميع الأطراف داخل المنظومة الرياضية المصرية تعمل حاليًا بتناغم وتكاتف، بروح الفريق الواحد، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات قائمة قد تؤثر سلبًا على العلاقة المتينة بين النادي الأهلي والاتحاد، وذلك في ظل حرصهما المشترك على تحقيق الاستقرار والتقدم للكرة المصرية. وأضاف أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يضع مبدأ العدالة في مقدمة أولوياته، وأن لديه لجانًا قضائية متخصصة ومؤهلة للفصل في أي نزاعات تنشأ، وضمان حصول كل طرف على كافة حقوقه دون تمييز. وأشار إلى أن كرة القدم يجب أن تظل دائمًا جسرًا للتقارب والمحبة بين الجماهير، لا ساحة للخلافات أو إثارة الاحتقان. وفي سياق متصل، تطرق عضو الاتحاد إلى الجدل الذي احتدم مؤخرًا حول توقيت إقامة مؤتمر تكريم الحكام، موضحًا أن ما حدث لم يكن متعمدًا على الإطلاق، وأن التأجيل السابق للمؤتمر كان صعب التكرار بسبب ارتباط الحكام بالسفر من محافظات مختلفة والتزاماتهم بإدارة مباريات هامة، مما جعل تغيير الموعد مرة أخرى أمرًا بالغ التعقيد. وأكد أنه فور ملاحظة أي خطأ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه ومعالجته. كما أعرب أبو زهرة عن تقدير الاتحاد الكبير لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا على احترامهم وتقديرهم لدورهم الحيوي في دعم مسيرة الكرة المصرية. وأوضح أن العلاقة مع جميع الأندية مبنية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. وفي محور آخر، كشف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود مفاوضات جادة مع عدد من المنتخبات الوطنية لخوض مباريات ودية تحضيرية أمام منتخب مصر. تهدف هذه المباريات إلى رفع مستوى جاهزية الفريق الوطني قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه اللقاءات قريبًا فور الانتهاء من كافة الاتفاقيات، مع التأكيد على العمل على تنظيم حدث رياضي كبير لدعم المنتخب الوطني بحضور نخبة من أبرز رموز الكرة المصرية، وعلى رأسهم الكابتن حسن شحاتة، لتأكيد أهمية هذه المرحلة والاستعداد الأمثل للمستقبل





