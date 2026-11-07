الاتحاد المصري لكرة القدم يعين علي ماهر مدرباً للمنتخب بعد رحيل حسام حسن

الإدارة المصرية تعلن تعيين علي ماهر مدرباً للمنتخب الأول خلفاً لحسام حسن، وسط انتقادات من عمرو الحديدي الذي يرى أن القرار لم يصب مصلحة الفريق الوطني.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً عن تغييرات جوهرية في الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعد قرار مجلس الإدارة بتكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدرب الرئيسي للفراعنة خلال المرحلة المقبلة. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عاجل عقدته الإدارة لمناقشة مستجدات الأوضاع ودراسة التداعيات التي شهدتها الفترة الماضية على استقرار الفريق الوطني.

سبب تعيين علي ماهر خلفاً لحسام حسن

يأتي قرار تعيين علي ماهر في سياق دراسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة لجميع الملابسات والأحداث التي أثرت سلباً على الصورة الإيجابية للمنتخب، مما جعل الاستقرار الأولوية القصوى غير القابلة للتهاون. وقد أوضح البيان الرسمي الصادر صباح اليوم أن مصلحة المنتخب الوطني تأتي في المرتبة الأولى، وأن الحفاظ على تماسكه أمام الاستحقاقات القادمة كان الدافع الأساسي لهذا التغيير الإداري والفني.

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وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه قرر توجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استناداً إلى بنود العقد المبرم بينهما، مع ثمن الجهود والعطاءات التي قدمها حسام حسن خلال فترة توليه المسؤولية. وفي الوقت ذاته، طلب المجلس من المدرب الجديد علي ماهر تقديم تصوره لتشكيل الجهاز الفني المعاون له، ليبدأ العمل فوراً في إعادة بناء الخطط التكتيكية للفريق.

انتقادات عمرو الحديدي لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم

على صعيد ردود الفعل، عبر عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، عن معارضته الشديدة لقرار رحيل حسام حسن، مؤكداً أن استمرار المدرب كان الخيار الأمثل لقيادة المنتخب الوطني في المحطات اللاحقة. وقال الحديدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه يرى أن الأزمات الشخصية التي ارتبطت باسم المدرب كانت وراء قرار الاتحاد بفض الشراكة معه، رغم نجاح حسام حسن في إعادة الروح إلى الفريق.

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وأضاف الحديدي أن المدافع السابق كان يتمنى بقاء حسام حسن، مشيراً إلى أن المدرب السابق ساهم بشكل كبير في التفاف الجماهير المصرية حول الفراعنة وتوحيد الصفوف. وفي الوقت نفسه، أكد الحديدي أنه لا يقلل من قدرات علي ماهر أو شخصيته التدريبية، مبيناً أن حديثه يأتي في إطار وجهة نظره الشخصية التي تحترم قرار الاتحاد لكنها تختلف معه في التوقيت والسبب.

مطالب بتكاتف الجماهير حول المنتخب قبل مواجهة مالي

في خطوة نحو معالجة الانقسامات، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بيانه الرسمي الذي أكد خلاله ضرورة التكاتف والالتفاف حول منتخب مصر قبل انطلاق معسكر شهر نوفمبر الجاري. يشارك الفريق خلال هذا المعسكر في مباراتين حاسمتين أمام منتخب مالي في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، مما يجعل الهدوء والتركيز شرطاً أساسياً للنجاح.

وأكد الاتحاد أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والهدوء من الجميع، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز اللاعبين واستعدادهم للاستحقاقات المقبلة. وجدد المجلس دعوته إلى جماهير الكرة المصرية وكل الداعمين للمنتخب الوطني، لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول الفراعنة بما يدعم مسيرة المنتخب نحو تحقيق طموحاتهم.

يذكر أن الإعلان عن القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة بعد أن كتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي أنه تم اتخاذ القرار بالفعل وسيتم الإعلان عنه رسمياً، مما حسم مصير حسام حسن وأثار التساؤلات حول مستقبل الجهاز الفني. يظل علي ماهر الآن على المحك لإثبات كفاءته في قيادة الفراعنة تحت ضغط التوقعات العالية.