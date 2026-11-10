الاتحاد المصري يعلن انضمام تامر مصطفى للجهاز الفني لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انضمام المدرب تامر مصطفى إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بمنصب المدرب العام، استعدادا لمواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، انضمام المدرب تامر مصطفى إلى الجهاز الفني ل منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني علي ماهر. ويتولى تامر مصطفى منصب المدرب العام، ليحل بذلك محل المدرب باسم علي في التشكيل الجديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استكمال التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للفراعنة، الذي أُعلن عنه مؤخرا خلفا للجهاز السابق بقيادة حسام حسن. ويعمل الجهاز الجديد على الاستعداد لخوض مرحلة حاسمة من مشوار المنتخب في التصفيات.

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تفاصيل انضمام تامر مصطفى إلى الجهاز الفني للمنتخب

يمثل انضمام تامر مصطفى الحلقة الأخيرة في استكمال الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، إذ يتولى منصب المدرب العام داخل الجهاز المعاون للمدير الفني علي ماهر. وبذلك يكتمل الهيكل الفني الذي سيشرف على تحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة.

سيعمل تامر مصطفى تحت قيادة علي ماهر وجهازه المعاون، وذلك لخوض مواجهتي مالاوي المقرر إقامتهما يومي 13 و17 نوفمبر الجاري. وتندرج المباراتان ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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وتعد تصفيات كأس الأمم الأفريقية مرحلة تحدد المنتخبات المتأهلة إلى البطولة القارية، ولذلك تحظى مباريات الجولات الأولى بأهمية خاصة لكل منتخب يسعى إلى الحفاظ على فرص التأهل. ويرتبط نجاح الجهاز الفني في هذه المرحلة بقدرته على تجهيز اللاعبين مبكرا.

السجل التدريبي لتامر مصطفى في الدوري المصري

يمتلك تامر مصطفى سجلا تدريبيا حافلا في الدوري المصري، إذ سبق له تولي الإدارة الفنية لعدد من الأندية البارزة في المسابقة. ويمنحه هذا السجل خبرة واسعة في التعامل مع أنواع مختلفة من الفرق والمنافسات المحلية.

ومن بين الأندية التي درّبها تامر مصطفى: مصر للمقاصة، والجونة، وإنبي، ومودرن سبورت (فيوتشر)، والإسماعيلي، والقناة، والسويس، والمصرية للاتصالات. وتنوعت هذه المحطات بين أندية مختلفة الإمكانات والتاريخ، الأمر الذي أتاح له الاطلاع على بيئات كروية متعددة.

وكانت آخر محطاته التدريبية مع الاتحاد السكندري، وقد انتهت تلك المحطة في أبريل الماضي. ويأتي انضمامه إلى المنتخب بعد فترة من ابتعاده عن الإدارة الفنية للأندية، بحسب المعلومات المتاحة من الاتحاد.

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مهام الجهاز الفني الجديد قبل مواجهتي مالاوي

يستعد الجهاز الفني بقيادة علي ماهر لمواجهتي مالاوي، وهما المباراتان المقررتان يومي 13 و17 نوفمبر الجاري. وتشكل هاتان المباراتان محطة مهمة في سعي منتخب مصر لتحقيق نتائج تدعم موقعه في المجموعة.

وأوضح بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أن إضافة تامر مصطفى تأتي في إطار استكمال التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية حول تقسيم المهام داخل الجهاز، أو البرنامج التدريبي الذي سيعتمده المنتخب قبل المباراتين.

ويعني هذا التشكيل أن الجهاز الجديد أصبح مكتملا قبل خوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، وهو ما يتيح للمدير الفني علي ماهر التركيز على إعداد الفريق للمواجهتين. كما يمنح الجماهير المصرية صورة واضحة عن الأسماء التي ستشرف على المنتخب في هذه المرحلة.