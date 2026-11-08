الاتحاد المصري يفصل حسام حسن ويعين علي ماهر مدرباً للمنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت انفصاله عن المدرب حسام حسن وتكليف علي ماهر بالجهاز الفني، قبل أيام من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم السبت، رسمياً عن إنهاء علاقته التدريبية مع حسام حسن ، وتكليف علي ماهر بتولى مهام المدير الفني للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة. جاء هذا القرار بعد جدل واسع صاحب مصير المدرب السابق خلال الأيام الماضية، مما دعا الإدارة لاتخاذ خطوة فورية لاستعادة الاستقرار.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة تقديرية للكابتن حسام حسن، مشيداً بجهوده وعطائه خلال فترة توليه القيادة الفنية. وتمنى الاتحاد له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة، مؤكدين أن قرار الانفصال جاء بعد دراسة دقيقة لكل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية.

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أسباب القرار وتأثيرها على الاستقرار

أكد بيان الاتحاد المصري أن القرار اتخذ بعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية سمعة المنتخب وحفظ تماسكه الداخلي في ظل التطورات الأخيرة.

تطورات العلاقة مع اللاعبين والإدارة

واجهت استمرارية حسام حسن في قيادة منتخب مصر لكرة القدم تساؤلات متزايدة، بعد تقارير صحفية عن اتجاه داخل اتحاد الكرة لإنهاء مهمة الجهاز الفني وسلسلة خلافات مع عدد من لاعبي المنتخب. كما أثارت تصريحاته جدلاً بين جماهير الأندية، إلى جانب أزمة أسرية وصل صداها إلى وسائل الإعلام والقضاء.

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مواقف اللاعبين والمسؤولين والمستقبل

يأتي هذا التكليف في توقيت دقيق قبل أيام من مواجهتي مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط غموض بشأن ما إذا كان حسام حسن سيواصل مهمته بعد المباراتين، أم أن الاتحاد يدرس إجراء تغيير في الجهاز الفني بالكامل.

وجاءت هذه التطورات الحساسة عقب لقاء جمع رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بقائد الفراعنة محمد صلاح في تركيا، في ظل تقارير عن وجود توتر في العلاقة بين نجم ليفربول السابق والمدير الفني. وقد أكد الاتحاد أن مصلحة المنتخب الوطني واستقراره تأتي على رأس أولوياته.

ردود فعل النقاد والمستجدات الحالية

كان حسام حسن تحدث، الجمعة، عن الأنباء المتداولة بشأن رحيله، قائلاً إنه لا يعرف الجهة التي تروج لهذه الأخبار، مشيرا إلى أن الاستعداد للمعسكر المقبل بدأ بالفعل، وأن مدير المنتخب عقد جلسة عمل مع رئيس الاتحاد. ورفض حسن الربط بين خلافاته الأسرية وعمله مديراً فنياً للمنتخب.

من جانبه، يرى الناقد الرياضي حسن خلف الله أن بيان اتحاد الكرة الأول يوم السبت لم يقدم إجابات واضحة بشأن مستقبل الجهاز الفني، مشيراً إلى أن الأزمة تشمل أيضاً الخلافات مع عدد من اللاعبين والأندية. بينما أكد إبراهيم المنيسي أن توقيت اتخاذ القرار ظل حساساً في ظل اقتراب موعد مباريات التصفيات المؤهلة.