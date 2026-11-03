الاتحاد العام للغرف التجارية يشجع استخدام نموذج المشتريات لصفقات الذهب

الاتحاد العام للغرف التجارية يشجع تجار الذهب على استخدام نموذج المشتريات الرسمي لضمان حقوقهم وحماية استقرار السوق من الشبهات القانونية.

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية قرارا جديدا يهدف إلى تنظيم التعاملات اليومية في سوق الذهب وحماية حقوق التجار من أي شبهات قانونية قد تترتب على عمليات الشراء والبيع غير الموثقة. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الاهتمام بتنظيم الأسواق المحلية وضمان الشفافية في التعاملات المالية الكبرى التي تعتمد على المعادن الثمينة كوسيلة للحفظ والاستثمار.

دعوة رسمية لتوحيد إجراءات الشراء

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية إلى الالتزام الصارم باستخدام "نموذج المشتريات" المعتمد رسمياً. ويأتي هذا الإلزام لتطبيقه عند شراء أي مشغولات ذهبية أو سبائك معدنية من المواطنين، سواء كانت هذه المشتريات مصحوبة بفاتورة شراء رسمية أو في حال فقدانها.

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تهدف هذه الخطوة الوقائية إلى حماية التاجر من أي مخاطر قانونية محتملة، وتسعى بشكل أساسي إلى صون استقرار سوق الذهب الوطني ومنع التقلبات الناتجة عن الشبهات المتعلقة بأصل الأموال أو السلع المتداولة. كما أن ذلك يضمن عدم توقف النشاط التجاري خوفاً من التوقيف أو الملاحقة القضائية بسبب تعاملات غير واضحة المصدر.

رؤية رئيس الشعبة لحماية حسن النية

في اجتماع خاص عُقد بحضور هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، تم التركيز على الأزمة المستمرة التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات قد تكون محل شبهة أو متعلقة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة. وقد أوضح المسؤولون أن هذه القضايا غالباً ما تنشأ بعد تداول السلع عبر عدة حلقات بيع وتجارة دون علم التجار النزيهين أو قصد منهم.

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وأكد هاني ميلاد جيد أن الذهب يعتبر مخزناً قيماً للأموال، وأن المواطن هو شريك أصيل في دورة تداوله، حيث يشتريه اليوم ويعود لبيعه عند حاجته للسيولة النقدية. وشدد على أن من غير الصحيح أن يتوقف التاجر عن الشراء خوفاً من الشبهات، مؤكداً أن من واجب الجهات المعنية توفير ما يثبت سلامة موقف الصائغ حسن النية.

وبالنسبة للتفاصيل التي يحتويها النموذج الجديد، فإنه يشتمل على بند يحدد سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تاريخ عملية الشراء بدقة. كما يتضمن تعهداً خطياً من البائع بأنه المسؤول الوحيد عن صحة ما أقرّ به، ويتحمل المسؤولية المدنية والجنائية كاملة في حال ثبوت خلاف ذلك.

آليات حماية التاجر من المساءلة

تلتزم آلية النموذج بإخلاء مسؤولية المشتري تمامًاً في حال ثبوت خلاف ما أقر به البائع، مما يوفر درعاً وقائياً قوياً للتاجر النزيه. ويرى القائمون على الشعبة أن استيفاء هذا النموذج يعزز موقف التاجر أمام الجهات الرقابية والقضائية، ويدل على أن عملية الشراء تمت بشفافية كاملة وبسعر السوق العادل.

كما أن وجود هذا التوثيق الرسمي يُعد دليلاً قاطعاً على حسن النية، مما يقلل من احتمالية توجيه التهم للتاجر في قضايا غسل الأموال أو تهريب المعادن الثمينة. ويؤكد الخبراء أن هذا الإجراء يعكس وعياً متزايداً بأهمية التنظيم القانوني لسوق الذهب في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية.

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توجيهات وزارية مستقبلة

أوصى الاجتماع المكون من أعضاء الشعبة العامة برفع النموذج المعتمد إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتفضل بالإحاطة والموافقة عليه رسمياً. يمثل هذا التوجيه خطوة استراتيجية نحو توحيد القواعد التي تحكم التعاملات التجارية في القطاع، مما يسهل الرقابة ويحمي الاقتصاد الوطني.

تمهيداً لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد بهذا النموذج عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة دون الإضرار بالتجار الملتزمين بالقوانين واللوائح. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لترسيخ مبدأ النزاهة في التعاملات التجارية الكبرى.