رئيس الاتحاد المصري للدراجات يكشف عن خطط تطويرية وطموحات وصول اللاعبين إلى المنصات العالمية لأولمبياد 2032 مع دعماً لخبراء دوليين.

أعلن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات ، عن طموحات كبيرة تستهدف وصول الرياضيين المصريين إلى منصات التتويج العالمية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بشكل مكثف لإعداد عناصر قادرة على المنافسة الدولية. وأكد رئيس الاتحاد أن المجلس يعمل ليل نهار من أجل إعداد وتجهيز عناصر قادرة على المنافسة في البطولات الدولية ورفع اسم مصر في المحافل العالمية.

رؤية تطويرية لمنظومة الدراجات المصرية

أكد أيمن علي حسن أن طموحات مجلس إدارة الاتحاد لا تتوقف عند حدود المنافسات والإنجازات القارية، وإنما تمتد إلى الوصول بالدراجات المصرية لمنصات التتويج العالمية. وأوضح رئيس الاتحاد أن لديهم طموحات كبيرة تتجاوز حدود القارة الإفريقية، ويعملون وفق رؤية واضحة تستهدف صناعة أبطال قادرين على المنافسة عالميًا، وليس مجرد تحقيق إنجازات مؤقتة.

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استراتيجية إعداد جيل أولمبي جديد

كشف أيمن علي حسن عن أن إعداد جيل جديد من اللاعبين واللاعبات يمثل أحد أهم محاور استراتيجية المجلس، حيث يهدف إلى تجهيز عناصر شابة تمتلك المقومات الفنية والبدنية التي تؤهلها لتمثيل مصر بصورة مشرفة في دورة الألعاب الأولمبية 2032. ولفت إلى أن صناعة بطل أولمبي لا تبدأ قبل البطولة بفترة قصيرة، وإنما تحتاج إلى سنوات من الإعداد والتأهيل والمتابعة المستمرة.

دعم فني بخبير إيطالي للمنتخبات

كشف أيمن علي حسن عن استعانة الاتحاد بخبير إيطالي للإشراف على المنتخبات الوطنية، في إطار خطة تطوير الأداء الفني والارتقاء بمستوى اللاعبين. وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد المنتخبات وفق أحدث الأساليب العلمية والاحترافية، بما يتناسب مع طموحات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

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إدارة احترافية رغم التحديات المالية

أوضح أيمن علي حسن أن مجلس الإدارة يسعى إلى إدارة منظومة الدراجات بأسلوب احترافي، والعمل على تطوير جميع عناصر اللعبة، رغم ما يواجهه الاتحاد من عقبات وأزمات وتحديات. وشدد رئيس الاتحاد على أن الصعوبات لن تكون عائقًا أمام تحقيق الأهداف التي وضعها المجلس.

التزام جماعي لخدمة مصلحة اللعبة

اختتم أيمن علي حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يعمل بروح الفريق الواحد، وأن جميع الأعضاء لديهم هدف مشترك يتمثل في خدمة اللعبة ومصلحة الدراجات المصرية. وأضاف أن لديهم هدفًا واحدًا وهو ترك منظومة قوية وأجيالًا قادرة على المنافسة عالميًا، ورؤية علم مصر مرفوعًا على منصات التتويج في أكبر المحافل الرياضية.