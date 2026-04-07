الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن طرح تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل طرح تذاكر مباريات المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم 2026، وشروط الحصول عليها، وأسعار التذاكر لكل مباراة.

أعلن الاتحاد ال مصر ي لكرة القدم عن طرح عدد محدود من تذاكر مباريات المنتخب الوطني ال مصر ي في بطولة كأس العالم القادمة، وذلك في إطار استعداداته وتجهيزاته للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي. وقد حدد الاتحاد بعض الضوابط والشروط الخاصة بشراء هذه ال تذاكر ، بهدف تنظيم عملية البيع وضمان وصولها إلى الجماهير ال مصر ية الراغبة في دعم منتخب بلادها. تشمل هذه الضوابط تحديد عدد ال تذاكر المتاحة لكل فرد، وطرق الدفع، ومواعيد الحجز، بالإضافة إلى بعض الإرشادات الهامة المتعلقة باستخدام ال تذاكر .

هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الاتحاد على توفير تجربة مشجعة للجماهير، وتسهيل مهمتهم في متابعة مباريات المنتخب في البطولة. كما يؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المحددة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.\من بين أهم الضوابط التي أعلن عنها الاتحاد، التأكيد على أن التذاكر مخصصة للجماهير المصرية فقط، ولا تعتبر مستنداً للحصول على تأشيرات دخول إلى الدول المستضيفة للبطولة. كما حدد الاتحاد الحد الأقصى لتخصيص التذاكر بأربع تذاكر لكل فرد في المباراة الواحدة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير للحصول على التذاكر. وأوضح الاتحاد أن تخصيص التذاكر سيتم وفقًا لأسبقية سداد قيمتها، وأن قيمة التذاكر غير قابلة للاسترداد. كما سيتم إعطاء الأولوية في الحصول على التذاكر لمن يحملون تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد عن فتح باب الحجز والسداد في مقره بمدينة 6 أكتوبر يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا. على الراغبين في الحجز تعبئة طلب شراء التذاكر وفقًا لبيانات جواز السفر، والحصول على إذن دفع. وسيتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي من خلال الحساب البنكي للاتحاد، تمهيدًا لتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وستتم إجراءات الحجز والسداد خلال الفترة من 14 أبريل الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه، أو حتى نفاد التذاكر، أيهما أقرب. وفيما يتعلق بتسليم التذاكر، سيتم إرسالها على البريد الإلكتروني الشخصي لمشتري التذكرة. كما أكد الاتحاد على تطبيق جميع الشروط والأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن تذاكر المباريات.\وفي سياق متصل، قامت وزارة الشباب والرياضة بحملاتها الرقابية في محافظة الدقهلية، حيث أجرت عمليات فحص مالي وإداري لعدد من الأندية. كما كشف الكابتن أحمد العريان عن الغيابات المتوقعة في صفوف منتخب مصر في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث. فيما يتعلق بأسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، فقد حدد الاتحاد الأسعار التالية: لمباراة بلجيكا × مصر المقررة في 15 يونيو 2026، تبلغ أسعار التذاكر في الدرجة الأولى 550 دولارًا، وفي الدرجة الثانية 440 دولارًا، وفي الدرجة الثالثة 200 دولارًا. أما مباراة نيوزيلاندا × مصر المقرر إقامتها في 21 يونيو 2026، فتبلغ أسعار التذاكر في الدرجة الأولى 500 دولارًا، وفي الدرجة الثانية 420 دولارًا، وفي الدرجة الثالثة 155 دولارًا. وبالنسبة لمباراة مصر × إيران المقررة في 26 يونيو 2026، فتبلغ أسعار التذاكر في الدرجة الأولى 550 دولارًا، وفي الدرجة الثانية 440 دولارًا، وفي الدرجة الثالثة 200 دولارًا. هذه الأسعار تحدد قيمة التذاكر بناءً على الفئات المختلفة، وتهدف إلى تنظيم عملية البيع وتوفير خيارات متنوعة للجماهير الراغبة في حضور المباريات





