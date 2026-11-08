الاتحاد المصري يعلن فرق بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة 2026

كشف الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن مشاركة 33 فريقاً من 10 دول عربية في النسخة الـ37 من البطولة، المقامة بالقاهرة يومي 10 و15 نوفمبر 2026.

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي عن القائمة النهائية للفرق المؤهلة لخوض منافسات النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات. وتنطلق البطولة في الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر 2026، على أرض الصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في استضافة مصرية تجمع نخبة الأندية العربية.

تفاصيل المشاركة وعدد الفرق العربية

كشفت بيانات الاتحاد المصري عن حضور قوي من القارة العربية، حيث سيشارك ما مجموعه 33 فريقاً رياضياً يمثلون 10 دول عربية مختلفة. ويتوزع هؤلاء المنافسون بين فئتي الرجال والسيدات، حيث يتألف منظومة فرق الرجال من 19 فريقاً، بينما تضم قائمة السيدات 14 فريقاً، مما يضمن تنافساً شديداً ومتكافئاً على مستوى الملاعب.

Also read وزارة التموين تعلن ضوابط إضافة المواليد للبطاقات التموينية

قائمة الفرق المشاركة في منافسات الرجال

يشهد موسم الرجال حضوراً مكثفاً من مصر، حيث يمثلها فريقا الإنبي وبتروجت إلى جانب المشروع القومي "الموهبة والبطل الأولمبي" المصري. ويشارك لبنان بفرق الأهلي الخيام والأهلي صيدا وهومنتمن، بينما تمثل سوريا نادي الرواد الرياضي. كما تضم القائمة السعودية نادي الإنبي السعودي (مذكور ضمن قائمة الرجال في النص الأصلي)، والكويت بثلاثة فرق هي الفحيحيل والساحل والتضامن الرياضي.

وتستمر المشاركة الخليجية والعربية عبر حضور قوي من قطر التي تجمع بين السد القطري، قطر الرياضي، والعربي الرياضي، إلى جانب فلسطين التي ترسل ثلاث فرق هي مركز شباب الأمعري، نادي سنجل الرياضي، ونادي شباب أبو ديس. كما تشمل القائمة السودانية نادي الأقصى عطبرة ونادي هلال المناقل، والبحرين ممثلة بنادي سار، وعمان بنادي العامرات الرياضي.

Advertisement

تفاصيل مشاركة فرق السيدات العربية

في فئة السيدات، يتصدر القائمة المصرية فرق مشروع "الموهبة والبطل الأولمبي" بالإضافة إلى ناديين آخرين هما النادي الأهلي الخيام والأهلي صيدا اللبناني. وتتنوع الدول المشاركة بشكل كبير، حيث تشارك الجزائر بالنادي الرياضي الهاوي النسوي الأربعاء، وسوريا بنادي الرواد الرياضي، بينما تمثيل الكويت يقتصر على فتيات العيون ونادي الفتاة الرياضي.

وتختتم قائمة السيدات بمشاركة دول الخليج وشمال أفريقيا، حيث ينضوي تحت لواء عُمان نادي عبري الرياضي، وتشارك السودان بنادي الأقصى عطبرة، كما تتقدم قطر بثلاث فرق نسائية هي النادي الأهلي الرياضي، ونادي قطر، ونادي العربي الرياضي (مذكور ضمن فرق الرجال ولكن السياق يشير لمشاركة أندية متعددة). ويشكل هذا التنوع الجغرافي فرصة لرفع المستوى التقني والتنظيمي للبطولة.

الاستعدادات اللوجستية والجداول الزمنية

يركز الاتحاد المصري لتنس الطاولة بقيادة اللواء أشرف حلمي على ضمان سير المنافسات بسلاسة خلال الأيام الستة المحددة، بدءاً من صباح يوم 10 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر 2026. سيتم استخدام الصالة رقم 2 في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي كمقر رئيسي لجميع المباريات، مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً للفرق الفنية والإدارية من الدول المشاركة العشر.

يأتي تنظيم هذا الحدث الكبير في إطار جهود الاتحاد المصري لتعزيز مكانة رياضة تنس الطاولة عربيًا ودوليًا، وتوفير منصة تنافسية آمنة وعادلة لجميع الفرق المشاركة. وتتواصل التحضيرات النهائية مع فرق الإنبي وبتروجت والأهلي العربي، للاستعداد لتقديم أداء رياضي رفيع المستوى يمثل صورة مشرقة للرياضة العربية في هذا المحفل السنوي المهم.