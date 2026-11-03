الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن أجندة دولية مكثفة لمنتخباته في نوفمبر بـ14 مباراة

يخوض المنتخب المصري 14 مباراة رسمية وودية في نوفمبر بتكلفة تقديرية تصل إلى 40 مليون جنيه لتغطية الطيران والإقامة والتدريب.

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أجندة دولية مكثفة للمنتخبات الوطنية خلال شهر نوفمبر، تتضمن 14 مباراة رسمية وودية موزعة على عدة فئات سنية. وتشمل الأجندة المنتخب الوطني الأول الذي يواجه منتخب مالاوي ، إلى جانب منتخب الشباب مواليد 2007، و المنتخب الأوليمبي الذي يلاقي منتخب اليابان.

كما يشارك منتخب مواليد 2010 في بطولة شمال أفريقيا، بينما يواصل منتخب مصر تحت 17 عامًا استعداداته للمشاركة في كأس العالم بقطر. وتكشف هذه الأجندة عن حجم النشاط الذي تشهده الكرة المصرية خلال نوفمبر على مستوى الفئات كافة.

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تفاصيل الأجندة الدولية للمنتخبات المصرية في نوفمبر

تضم الأجندة 14 مباراة رسمية وودية، تتوزع بين المنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب مواليد 2007 والمنتخب الأوليمبي ومنتخب مواليد 2010، فضلًا عن مشاركة منتخب مصر تحت 17 عامًا في كأس العالم بقطر. ويعني هذا التوزيع أن كل فئة تخوض برنامجها الخاص ضمن منظومة واحدة يتابعها الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولا تقتصر الأجندة على المباريات نفسها، إذ تتطلب كل مشاركة ترتيبات فنية وإدارية ومالية وطبية تبدأ قبل صافرة الانطلاق بوقت طويل. ويشمل ذلك التدريب في الملاعب، والبرامج الطبية والتأهيلية، والانتقالات والخدمات اللوجيستية اللازمة لنقل اللاعبين والجهاز الفني.

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تكلفة الأجندة الدولية وتغطية الطيران والإقامة

تصل التكلفة التقديرية للأجندة إلى نحو 40 مليون جنيه، وهي مخصصة لتغطية تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق. وتشمل هذه الميزانية أيضًا الملاعب المستخدمة في التدريب والمباريات.

تتوزع بقية المبالغ على البرامج الطبية والتأهيلية، والانتقالات والخدمات اللوجيستية، وهي بنود تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الإدارات المختلفة. ويوضح هذا الرقم أن إعداد المنتخبات يحتاج إلى تمويل كبير لا يقل أهمية عن الجانب الفني.

منظومة العمل خلف المنتخبات الوطنية المصرية

تقف خلف هذه الأجندة منظومة عمل متكاملة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تضم قطاعات وإدارات متعددة تعمل بشكل متواصل. وتتولى هذه الإدارات إنجاز الترتيبات الفنية والإدارية والمالية والطبية، إضافة إلى التنسيق مع الاتحادات والجهات المنظمة للبطولات والمباريات.

ويؤكد الاتحاد من خلال هذه الأجندة أن إعداد المنتخبات الوطنية لا يقتصر على ما يحدث داخل الملعب، بل يتطلب تخطيطًا وتمويلًا كبيرًا وفريق عمل متكاملًا. والهدف المعلن، وفق ما ورد في المصدر، هو توفير أفضل ظروف الإعداد والتمثيل المشرف للكرة المصرية.

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وتتيح كثافة المباريات عبر الفئات السنية للأجهزة الفنية لكل منتخب فرصة قياس مستوى لاعبيها في ظروف متنوعة خلال شهر واحد. ويجعل هذا التنوع من إدارة الملفات اللوجيستية والطبية عنصرًا حاسمًا في نجاح الأجندة بأكملها.