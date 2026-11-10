الاتحاد المصري للكرة يهنئ مدرب الناشئين عقب تتويجه بلقب كأس الخليج

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التهاني لحسين عبد اللطيف بعد تتويج منتخب الناشئين بلقب كأس الخليج، مع التأكيد على الدعم قبل كأس العالم.

وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تهانيه الصادقة إلى حسين عبد اللطيف ، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، عقب تحقيق الفريق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب بطولة كأس الخليج.

وقد ضم الوفد الرسمي الذي قام بالتهنئة كلًا من خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد.

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تفاصيل الزيارة ودور القيادة في التهنئة

وأكد مجلس إدارة الاتحاد خلال الزيارة حرصه التام على دعم منتخب الناشئين، مشيدًا بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق تحت قيادة حسين عبد اللطيف، وذلك في إطار السعي لمواصلة تقديم عروض قوية وتمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة في المحافل الدولية القادمة.

ولم يقتصر الأمر على التهنئة فقط، بل شدد المسؤولون على تأكيدهم لدعمهم ومساندتهم للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استعدادات المنتخب لخوض منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

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الدعم الاستراتيجي لمونديال الناشئين العالمي

وتأتي هذه الخطوات في سياق مساعي المنتخب لمواصلة التميز، حيث يهدف الاتحاد من خلال دعمه المستمر إلى تمثيل المنتخب المصري بفعالية في المحفل العالمي، مما يعكس الاهتمام الكبير بجودة الأداء الرياضي على مستوى القاعدي والناشئين.

كما أبرز هذا التفاعل الرسمي الدور المحوري الذي تلعبه القيادة الحالية للاتحاد في متابعة جميع مستويات المنتخبات الوطنية، بدءًا من المنتخب الأول وصولًا إلى الفئات السنية، لضمان استمرارية النجاح والتميز في المنافسات الدولية.

موقف الاتحاد من الأساطير والنجوم الحاليين

وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن حسام حسن، أحد أساطير الكرة المصرية، لم يتحدث عن محمد صلاح إلا بكل احترام، مما يعكس جوًا من الاحترام المتبادل بين الأجيال المختلفة في المشهد الكروي المصري.