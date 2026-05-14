الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى صالة الدكتور حسن مصطفى لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة للرجال

الاتحاد السكندري قرر توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى صالة الدكتور حسن مصطفى لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة للرجال. تم تحديد موعد المباراة الرابعة من السلسلة مساء غد الجمعة 15 مايو، حيث تمثل فرصة حاسمة للأهلي من أجل التتويج باللقب. تمسك الاتحاد السكندري بآماله في العودة للمنافسة بعد تقليص الفارق بالفوز في اللقاء الثالث لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأهلي. تم توفير الحافلات المجانية لحاملي بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة، وسيكون تجمع الجماهير أمام استاد الجامعة خلف مقر النادي بالشاطبي بداية من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا.

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى صالة الدكتور حسن مصطفى ل مؤازرة الفريق الأول لكرة السلة أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة للرجال .

تم تحديد موعد المباراة الرابعة من السلسلة مساء غد الجمعة 15 مايو، حيث تمثل فرصة حاسمة للأهلي من أجل التتويج باللقب. تمسك الاتحاد السكندري بآماله في العودة للمنافسة بعد تقليص الفارق بالفوز في اللقاء الثالث لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأهلي. تم توفير الحافلات المجانية لحاملي بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة، وسيكون تجمع الجماهير أمام استاد الجامعة خلف مقر النادي بالشاطبي بداية من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد السكندري حافلات مجانية فريق كرة السلة مؤازرة الفريق نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة للرجال توفير الحافلات المجانية جماهير ومحبي النادي تسهيل حضور الجماهير تحفيزها على مساندة الفريق استفادة من الحافلات المجانية حاملي بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تذكرتي : ربط تذكرة مباريات أمم إفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات'تذكرتي': ربط تذكرة مباريات أمم إفريقيا ببطاقة Fan Id شرطا لدخول الاستادات

Read more »

عمرو الجناينى: دخول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بنفس fan id بطولة الكبار - اليوم السابعأكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الـ fan id الذى تم استخراجه للجماهير فى بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت فى مصر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين..

Read more »

الأهلي يعلن منافذ استخراج الـ«Fan ID» لحضور مباراة الهلال السوداني | قناة صدى البلدالأهلي يعلن منافذ استخراج الـ«Fan ID» لحضور مباراة الهلال السوداني صدى_البلد رمضان_نورنا

Read more »

تذكرتى تعلن طرح بطاقة Fan ID للموسم الجديد 2024 - 2025أعلنت شركة تذكرتي طرح بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الكروى الجديد 2024 - 2025، بعد سحب القرعة اليوم بمشروع الهدف بحضور مندوبى الأندية.

Read more »

تذكرتي تعلن ضرورة توافر الـ Fan ID لحضور مباريات الموسم الجديدأعلن مسئولو شركة تذكرتي ضرورة توافر بطاقة المشجع الـ Fan ID الصالحة لموسم 2024-2025، مع أي مشجع يرغب في حضور مباريات الموسم الكروي الجديد

Read more »

إحنا فى خدمتك.. 5 خطوات لاستخراج بطاقة الـFAN ID للأطفال ومن تحت السنيقدم 'اليوم السابع'، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، ومن ضمنها طرق استخراج الـ FAN ID للأطفال.

Read more »