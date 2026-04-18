الاتحاد المصري لكرة القدم يوضح حقيقة توقيت تكريم الحكام وسط أزمة الأهلي

نفى مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى أبو زهرة، وجود تعمد في إقامة احتفالية لتكريم الحكام في توقيت يتزامن مع أزمة النادي الأهلي واعتراضاته على التحكيم، مؤكدًا أن الاجتماع كان مقررًا سابقًا وتم تأجيله لظروف صحية.

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن تفاصيل حول إقامة احتفالية ل تكريم عدد من ال حكام ، وذلك في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها النادي الأهلي واعتراضاته على قرارات التحكيم في مبارياته الأخيرة ب الدوري الممتاز . وأكد أبو زهرة أن توقيت الاحتفالية لم يكن متعمدًا لإثارة أي استفزازات أو للتأثير على الأزمة القائمة، مشددًا على أن الأمر يعود إلى ترتيبات سابقة واجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررًا منذ فترة طويلة.

لقد كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتكريم عدد من الحكام يوم الأربعاء الماضي، وهو ما تزامن مع تصاعد حدة الأزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب اعتراضات النادي على التحكيم في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا. وقد أوضح مصطفى أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت أن الاتحاد سعيد بوجود أربعة حكام مصريين مؤهلين للمشاركة في كأس العالم 2026، وأن اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه مناقشة تكريم الحكام كان قد تم تحديده مسبقًا في الرابع من أبريل، بهدف حضور كامل أعضاء المجلس. وأضاف أبو زهرة أن هناك ظروفًا حالت دون انعقاد الاجتماع في موعده الأصلي، حيث تعرض السيد مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى تأجيل الاجتماع. وعلى الرغم من التأجيل، استمرت الحاجة إلى عقد الاجتماع لتسليم الشارات الدولية لعدد من الحكام الذين قدموا من مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك سيناء والصعيد، بالإضافة إلى الحكام المتواجدين في القاهرة. وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن بعض هؤلاء الحكام قد وصلوا بالفعل إلى القاهرة خصيصًا لاستلام الشارة الدولية، وأن لديهم ارتباطات بمباريات في مناطقهم المختلفة وفي مختلف درجات الدوري. ونتيجة لهذه الارتباطات والجهود المبذولة من قبل هؤلاء الحكام، ولصعوبة تأجيل تسليم الشارات الدولية، رأى الاتحاد ضرورة إقامة الاحتفالية في الموعد الذي تم تحديده بعد التأجيل. وشدد مصطفى أبو زهرة في ختام تصريحاته على أن الأمر لم يكن متعمدًا على الإطلاق، وأن الاتحاد يهدف دائمًا إلى دعم وتطوير منظومة التحكيم في مصر، والاحتفال بالإنجازات التي يحققها الحكام المصريون على المستوى الدولي. ويأتي هذا التوضيح من الاتحاد المصري لكرة القدم ليضع حدًا للتكهنات حول وجود دوافع خفية وراء توقيت الاحتفالية، مؤكدًا على الشفافية في اتخاذ القرارات والالتزام بالترتيبات الموضوعة مسبقًا، حتى لو تزامن ذلك مع أزمات رياضية أخرى





الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي حكام تكريم الدوري الممتاز

