الاتحاد المصري للكاراتيه يعلن عن قرارات هامة للموسم الرياضي الجديد

اعتمد الدكتور رامي المكاوي الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي الميزانيات والتقارير المالية واعتماد خطة العمل للعام المالي الجديد في اجتماع بالقاهرة.

عقد الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي اجتماعًا هامًا مع الجمعية العمومية للاتحاد، والذي نُظم اليوم السبت في المقر الرسمي للجنة الأولمبية المصرية، حيث تم التركيز على اعتماد جدول الأعمال ومناقشة الجوانب التنظيمية التي تحكم الرياضة خلال الموسم الرياضي القادم. وشهد الاجتماع تصديقًا رسميًا على محضر الاجتماع السابق الذي أُقيم في تاريخ 29 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى استعراض مفصل لتقارير مجلس الإدارة المتعلقة بالأداء خلال السنة المالية المنتهية والتخطيط للمستقبل.

الموافقة على الميزانيات والتقارير المالية

تم خلال جلسات الاجتماع التصديق الرسمي على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الخاصة بالسنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر 2026، كما تمت مراجعة واعتماد تقرير مراقب الحسابات لضمان الشفافية في إدارة أموال الرياضة. وعلاوة على ذلك، حظي مشروع الموازنة المقترحة للسنة المالية 2026/2027 بالاعتماد النهائي، مما يضمن تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية للنادي والاتحاد خلال الفترة القادمة. كما تم اعتماد اللائحة المالية للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي بشكل نهائي، والتي ستضبط العمليات المالية الداخلية وتحدد آليات الصرف والإيرادات بدقة.

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تعيينات إدارية ومكافآت رسمية

أكدت القرارات المتخذة في الاجتماع الموافقة على تعيين مراقب حسابات جديد للاتحاد وتحديد قيمة مكافآته المالية بشكل رسمي، وهو قرار يهدف إلى تعزيز الرقابة المالية الداخلية. كما تمت الموافقة على نظام المكافآت الخاصة لكل من المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، وذلك تحفيزًا لهم على تحقيق الأهداف الطموحة وتطوير البنية التحتية للعبة. وقد ترأس الجلسة الدكتور رامي المكاوي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري والإفريقي بالإضافة إلى كونه عضوًا في الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، ما يعكس مكانة الاتحاد المحلية والدولية.

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حضور ممثلين الأندية والرسميين

حضرت فعاليات الاجتماع مجموعة من ممثلي الأندية الرياضية الكبار الذين يمثلون قاعدة قوية لاعبي الكاراتيه في مصر، وهم نادي النصر الرياضي، ونادي شبرا الرياضي، بالإضافة إلى نادي النوبي الرياضي. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن نادي دهميت الرياضي ونادي غرب النوبارية الرياضي، مما يعكس التفاعل الواسع بين الأندية الرسمية والاتحاد المركزي. وبجانب الحضور الفعلي لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، كان هناك إشراف قضائي من المستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لضمان سير الإجراءات في إطار قانوني سليم.

الإشراف الحكومي واللجان المنظمة

شهدت إجراءات الجمعية العمومية رقابة من السيد عثمان ممثل وزارة الشباب والرياضة، والذي تابع سير الاجتماعات والتأكد من مطابقتها للوائح الإدارية والقانونية المعتمدة. كما كان حضور محمد حسن كممثل للجنة الأولمبية المصرية، مما يدل على التكامل المؤسسي بين الأجهزة الرياضية المختلفة في البلاد. وقد تم خلال الاجتماع عرض خطة العمل للعام المالي الجديد بالتفصيل، والتي تشمل برامج النشاط الرياضي واستراتيجيات التطوير المقترحة لتعزيز أداء المنتخبات واللاعبين.