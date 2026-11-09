الاتحاد المصري لكرة القدم يعين علي ماهر مدرباً للمنتخب الأول

تعيين علي ماهر خلفاً لحسام حسن في تدريب المنتخب المصري، وسط تفاعل واسع وشكوك حول علاقته بمحمد صلاح.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة عن تكليف علي ماهر ، المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا ، لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. يأتي هذا التعيين في خطوة استراتيجية واضحة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الجهاز الفني للمنتخب بعد سلسلة من النتائج التي لم ترضِ طموحات القيادة الرياضية في البلاد.

تفاصيل التعيين وخلفيات القرار التدريبي

يشغل علي ماهر مقعد المدير الفني الجديد خلفاً للمدرب حسام حسن، الذي توجه له الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر على جهوده المبذولة طوال فترة توليه المسؤولية. يأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لسياسة واضحة تبناها الاتحاد، تتمثل في منح الفرص للكفاءات التدريبية المصرية الواعدة والتي أثبتت جدارتها في الداخل. يعتبر هذا المنصب هو الاختبار الأكبر في مسيرة علي ماهر المهنية كمدرب، بعد أن انتقل من عمل داخل الأندية المحلية مثل الترسانة والأهلي وسيراميكا كليوباترا، إلى قيادة المنتخب الوطني. وقد نجح المدرب الجديد في ترك بصمات واضحة خلال مسيرته التدريبية السابقة من خلال تطوير لاعبين صغار وصناعة مواهب جديدة.

Also read أزمة أحمد صبيحة مع إنبي: رفض بيع مباشر وإهانات من الشريعي

ردود الفعل وتباين وجهات نظر المهتمين

أثار قرار التعيين تفاعلاً واسعاً بين الجمهور والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعارقت الآراء بين الترحيب والتشكيك. رحب المشارك كريم خطاب السويفي بالتعيين، في حين عبر محمود سعد عن تفاؤله بهذه الخطوة الجديدة التي قد تمس مستقبل الكرة المصرية.

من ناحية أخرى، تمنى المشارك الفرعون العظيم التوفيق للكابتن علي ماهر، مؤكداً على أهمية العدل في التعامل مع اللاعبين. كما وصف المشارك أحمد الاسناوي المدرب الجديد بالرجل المحترم، مما يعكس جانباً من الثقة في قدراته الإدارية والمدنية.

Advertisement

غير أن هناك فريقاً آخر من المتابعين اعترض على القرار، مشككين في قدرة علي ماهر على تحمل المسؤولية الكبيرة. أبرز المنتقدين كان المشارك محمد والمشارك محمد المصري، الذي أرجع قرار التعيين إلى المحسوبية وليس الكفاءة الفنية.

التحديات والظروف المرتبطة بالقرار

ارتبطت حالة من الجدل بخصوص ظروف استقالة المدرب السابق حسام حسن، حيث تبادرت إلى الأذهان إشاعات حول خلافات مع نجوم المنتخب. أشار المشارك محمد سلومة إلى أن من الأسباب المتداولة للخلاف بين حسام حسن والنجم محمد صلاح، مما أضفى طابعاً من التحدي على عهد المدرب الجديد.

حذر محمد سلومة ساخراً علي ماهر من احتمال تكرار السيناريو نفسه مع محمد صلاح، مما يجعل إدارة العلاقة مع النجوم المحترفين في الخارج تحدياً حقيقياً. يترقب الجميع كيف سيتعامل علي ماهر مع هذه المعادلة الصعبة، خاصة وأن صلاح يعتبر حجر الزاوية في اختيارات أي مدرب للمنتخب المصري.

يبدأ علي ماهر مسيرته الجديدة تحت إشراف المهندس هاني أبوريدة، في ظل توقعات عالية بتحقيق نتائج إيجابية تعيد للمنتخب هيمنته التقليدية على الساحة الأفريقية والعربية.