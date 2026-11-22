رئيس هيئة الاستثمار يكشف عن 2471 شركة ببني سويف برأس مال 19.88 مليار جنيه، و22 فرصة استثمارية، مع حوافز ضريبية وجذب استثمارات للمنطقة الحرة.

أعلن الدكتور محمد عوض ، الرئيس التنفيذي ل هيئة الاستثمار ، أن المحافظة شهدت نموًا استثماريًا ملموسًا حيث تضم حاليًا 2471 شركة مؤسسة، بمجموع رأس مال مصدر يبلغ 19.88 مليار جنيه مصري. وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة توفر 22 فرصة استثمارية متنوعة، مما يعكس الجاذبية الاقتصادية للمنطقة ضمن منظومة الفرص المتاحة على مستوى الجمهورية والتي تتجاوز 1237 فرصة.

الحوافز الضريبية ودعم المشروعات الإنتاجية

تسعى هيئة الاستثمار إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال حزمة حوافز تستهدف دعم إقامة المشروعات الإنتاجية والتوسع فيها، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية التي تسرع عمليات الترخيص. كما يوفر الحافز النقدي الصناعي للمشروعات المؤهلة استرداد ما يتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي، مما يزيد من هامش الربحية ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

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وقد قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باللوحية مع هذه المبادرات لتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث أكد أن هذه الآليات تساعد في خفض التكاليف التشغيلية وتسهيل دخول الشركات الجديدة للسوق، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط العجلة الاقتصادية في المناطق المختلفة.

تطوير منظومة الخدمات الرقمية والمراكز الخمسة عشر

في خطوة لتعزيز الكفاءة، طورت هيئة الاستثمار منظومة خدمات المستثمرين عبر 15 مركزًا تقدم خدمات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص والموافقات، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية. يهدف هذا التوسع في المراكز إلى تقليل وقت الانتظار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي قد تعترض مسار المستثمرين خلال مراحل التأسيس والتشغيل.

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كما شدد الدكتور محمد عوض على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال وحدات الخدمة الذاتية، والتي تتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة دون الحاجة للزيارة الشخصية في كثير من الأحيان. هذا التحول الرقمي يدعم الشفافية ويسرع من وتيرة العمل في الإدارات المختصة، مما ينعكس إيجابًا على رضا المستثمرين.

دور المناطق الحرة في خلق فرص العمل والتصدير

تلعب المناطق الحرة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تضم 1276 مشروعًا يوفر نحو 266 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 230 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة. تعمل هذه المناطق على جذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين ميزان المدفوعات للدولة.

وقد جاء ذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وقد أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على جاهزية المحافظة لاستقبال الاستثمارات الجديدة والتعاون مع الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.