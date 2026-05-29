الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026 عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026 عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وطرق بديلة مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وبرنامج القراءة الموحد. كما نستعرض مميزات العدادات مسبوقة الدفع.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن إطلاق خدمة الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2026 عبر المنصة الإلكترونية الموحدة ل خدمات الكهرباء. هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات الكهرباء دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الشركات، مما يوفر الوقت والجهد.

وتضم المنصة العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير إلكترونيًا، تقديم الشكاوى، وخدمات أخرى متنوعة. للاستعلام عن فاتورة يونيو 2026، يمكن للمشتركين اتباع الخطوات التالية: أولاً، الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت. ثانياً، الضغط على قسم الخدمات. ثالثاً، اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

رابعاً، إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، المحافظة التابع لها المشترك، الرقم القومي، ورقم العداد. بعد إدخال البيانات، يتم الضغط على أيقونة الاستعلام وانتظار ظهور قيمة الفاتورة على الشاشة. بالإضافة إلى الطريقة الأولى، هناك طرق أخرى للاستعلام عن الفاتورة. يمكن للمواطنين الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار خدمة نحسبلك كمية الاستهلاك.

ثم تحديد نوع عداد الكهرباء سواء منزلي أو تجاري، وإدخال قراءة العداد الجديدة وقيمة آخر قراءة متواجدة في الفاتورة. ستظهر قيمة الاستهلاك وإجمالي الفاتورة. كما تقدم وزارة الكهرباء خدمة القراءة الموحد عبر برنامج مخصص، حيث يتم التقاط صورة للعداد ونقلها إلى مراكز جمع القراءات، أو يمكن للمواطن إرسال القراءة عبر المنصة الإلكترونية مباشرة. هذا البرنامج يهدف إلى تحسين دقة القراءات وتقليل الأخطاء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تركيب حوالي 20 مليون عداد مسبوق الدفع في مصر، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات القديمة بالشبكة الكهربائية إلى عدادات مسبوقة الدفع. وتتميز هذه العدادات بعدة مميزات: التحكم في استهلاك الكهرباء مما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة، إمكانية مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة، تحديد كمية الطاقة الكهربائية المراد شراؤها حسب الإمكانيات، انعدام مشكلات المحصل، ظهور البيانات والمعلومات مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي، وعدم تأخر المشترك في السداد.

هذه المميزات تشجع المواطنين على التحول إلى العدادات مسبوقة الدفع. تهيب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجميع المواطنين استخدام الخدمات الإلكترونية لتخفيف الضغط على مراكز الخدمة وضمان سرعة وسهولة الحصول على الخدمات. كما تؤكد الوزارة على أهمية تحديث البيانات الشخصية لضمان دقة الفواتير وسهولة التواصل مع المشتركين. وللاستفسارات والشكاوى، يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء أو زيارة الموقع الرسمي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فاتورة الكهرباء الاستعلام يونيو 2026 العداد مسبوق الدفع وزارة الكهرباء

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026ارتفعت أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب...

Read more »

بتراجع 3.7%.. 184 إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2026تراجعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي، خلال شهر يناير 2026 بانخفاض 3.7%

Read more »

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن (رقم الجلوس - مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

Read more »

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 470.5 ريالتراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، أول

Read more »

حركة متباينة بالسلع الغذائية .. الأرز 34.85 جنيه والعدس 68.83 جنيهشهدت أسعار السلع الغذائية في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثانى أيام

Read more »

فيلم هابي بيرث داي في المسابقة الرسمية لمهرجان الداخلة السينمائياختار مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في دورته لعام 2026 فيلم 'هابي بيرث داي' للمخرجة المصرية سارة جوهر ضمن أفلام المسابقة الرسمية لدورة 2026.

Read more »