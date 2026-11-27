كشفت وزارة الداخلية المصرية عن عمليات احتيال باسم تجارة الآثار، شملت بناء مقبرة فرعونية مزيفة بيعت بملايين الدولارات، مع ضبط عشرات المتورطين في الترويج للقطع المزيفة.

لم تعد عمليات الاحتيال باسم تجارة الآثار في مصر تقتصر على بيع تماثيل وقطع مقلدة، إذ تطورت أساليب بعض العصابات إلى حد تشييد مقابر فرعونية مزيفة بالكامل وبيعها للباحثين عن الثراء السريع مقابل ملايين الدولارات. وتتابع وزارة الداخلية المصرية هذه الجرائم بحملات أمنية متواصلة، بعدما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي إحدى الوسائل التي يستخدمها المحتالون لاستدراج ضحاياهم عبر إعلانات تروج لبيع قطع أثرية يزعمون أنها أصلية.

وخلال شهر نوفمبر الجاري وحده، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط أكثر من 15 شخصا بتهمة الترويج لقطع أثرية مزيفة، في محافظات عدة، من بينها قنا وبني سويف والدقهلية والقليوبية. كما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في مايو الماضي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 33 شخصا، بينهم 5 سيدات، تخصصوا في الاحتيال على المواطنين بزعم التنقيب عن الآثار واستخراج كنوز من باطن الأرض.

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كيف تُبنى المقابر الفرعونية المزيفة لبيعها للضحايا

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، عن إحدى أبرز عمليات الاحتيال باسم تجارة الآثار التي شهدتها إحدى المحافظات المصرية عام 2023. وأوضح المصدر أن المحتالين شيدوا مقبرة فرعونية مزيفة استغرق بناؤها عاما كاملا، وضمت تماثيل مقلدة وسبائك مطلية بماء الذهب.

وبحسب المصدر، تمكن المحتالون من بيع المقبرة بالكامل مقابل ملايين الدولارات. وأشار إلى أن المقبرة كانت مقنعة بدرجة كبيرة، إذ كانت محفورة داخل الجبل وتمتد إلى مسافة 10 أمتار أسفله، وتضم 3 غرف وتوابيت وتماثيل وجدرانا ملونة.

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وأضاف المصدر أن المحتالين كانوا يستعدون لحفر مقبرة أخرى، مستندين إلى نجاح الأولى. وأوضح أن بعض العصابات تنفق مئات الآلاف من الجنيهات على تجهيز مقابر مزيفة، مستغلة افتقار ضحاياها إلى الخبرة في مجال الآثار، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.

موقف الخبراء والقانون من تجارة الآثار المزيفة

ترى الخبيرة النفسية نسمة مسعد عبد الحافظ أن نجاح هذه العمليات لا يعتمد فقط على قدرة المحتالين على إقناع ضحاياهم بأصالة القطع، بل أيضا على استغلال دوافع نفسية وسلوكية. وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أن الرغبة في الثراء السريع وحب المغامرة والثقة المفرطة في اقتناص الفرص من أبرز العوامل التي تدفع البعض إلى الوقوع ضحية لهذه الجرائم.

وأشارت عبد الحافظ إلى أن المحتالين يستغلون الخوف من تفويت فرصة قد لا تتكرر، ما يدفع الضحية إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق مما يُعرض عليها. ولا تتوقف الخسائر عادة عند المبلغ الأول، إذ قد يواصل الضحية دفع أموال إضافية تحت مسميات مثل تكاليف الفحص وتأمين نقل القطع أو عمولات البيع.

وتفسر الخبيرة النفسية هذا السلوك بصعوبة اعتراف الضحية بأنه اتخذ قرارا خاطئا، خصوصا بعد إنفاق مبلغ كبير، فيتمسك بأمل استعادة أمواله حتى مع ظهور مؤشرات على تعرضه للخداع. ويعرف هذا النمط في علم النفس السلوكي باسم مغالطة التكلفة الغارقة، وهي التي تدفع الإنسان إلى مواصلة الاستثمار في قرار خاطئ بسبب ما أنفقه بالفعل.

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من جهته، قال المستشار القانوني سيد علي المحمدي، المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة في مصر، إن القانون المصري يواجه جرائم تزييف الآثار وبيع القطع المقلدة باعتبارها أصلية بعقوبات مشددة. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أن العقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون جنيه، وفقا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وبحسب المحمدي، لا تقتصر المسؤولية الجنائية على من يزيف القطع، بل تمتد إلى كل من يشارك في ترويجها أو عرضها للبيع باعتبارها قطعا أثرية أصلية. وفيما يتعلق بالتنقيب غير المشروع، أشار إلى أن القانون يعاقب كل من يحفر أو ينقب عن الآثار دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.

أساليب الاحتيال الإلكتروني وإجراءات الملاحقة الأمنية

تتنوع أساليب الاحتيال باسم تجارة الآثار بين استدراج الضحايا لتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، واستغلال اللقاءات المباشرة لسرقة أموالهم، وصولا إلى اختلاق قصص عن اكتشاف مقابر أثرية وكنوز فرعونية. وأوضح المصدر الأمني أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ترصد على مدار الساعة محاولات الترويج لبيع القطع والمقابر المزيفة.

وبحسب المصدر، أسفرت هذه الجهود عن ضبط عشرات المروجين للآثار الأصلية، إلى جانب أعداد كبيرة من مروجي القطع المزيفة الذين يواجهون اتهامات بالنصب. وشهدت الأشهر الأخيرة ضبط عشرات المتورطين في الترويج لبيع مقابر وقطع أثرية مزيفة، وسط استمرار الحملات الأمنية لملاحقة مديري الصفحات التي تروج لهذه التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.