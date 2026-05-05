الاستئناف يؤيد تغريم محمد رمضان.. وتحرك برلماني حول حساب ختامي الوزارات

أيدت محكمة الاستئناف تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه في قضية سب وقذف عمرو أديب، بينما وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى تساؤلات حول غياب الملاحظات في تقرير حساب ختامي وزارتي السياحة والطيران المدني. كما ألقت الشرطة القبض على متهم بالتحرش بتلميذة في مدرسة خاصة.

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ب تغريم الفنان محمد رمضان بمبلغ 300 ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامه ب سب وقذف الإعلامي عمرو أديب . يأتي هذا القرار كتأكيد للحكم السابق، مما يضع حدا للنزاع القانوني بين الطرفين.

وتعود جذور القضية إلى تصريحات تلفزيونية متبادلة أثارت جدلا واسعا، انتهت بتقديم أديب دعوى قضائية ضد رمضان بتهمة التشهير والإساءة. وقد استند الحكم إلى الأدلة المقدمة والتي تثبت قيام رمضان بالإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بسمعة أديب المهنية والشخصية. وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، نظرا لشهرة كل من الطرفين وتأثيرهما على المشهد الإعلامي والفني.

وتأتي هذه الأحكام في إطار حرص القضاء المصري على حماية الحقوق الشخصية ومكافحة التشهير والإساءة في وسائل الإعلام المختلفة. في سياق منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بالتحرش بتلميذة داخل إحدى المدارس الخاصة في منطقة بشتيل. وقد تلقت الشرطة بلاغا من إدارة المدرسة يفيد بوقوع حادث تحرش، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي للتحقيق في الواقعة. وقد توصلت التحقيقات إلى تحديد هوية المتهم، وتم القبض عليه في وقت لاحق.

وتجري حاليا التحقيقات اللازمة لمعرفة تفاصيل الواقعة وملابساتها، وسيتم عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم التحرش وحماية الأطفال والطلاب في المدارس والمؤسسات التعليمية. وتؤكد وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي جريمة تمس كرامة الإنسان، وخاصة الأطفال والنساء. وتعتبر هذه الحوادث من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، وتستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها والقضاء عليها.

من ناحية أخرى، وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، سؤالا مهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ملاحظات غائبة في تقرير الحساب الختامي لعام 2024/2025. وقد استغربت النائبة عدم وجود أي ملاحظات على وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، وهو أمر يثير التساؤلات حول مدى دقة التدقيق والمراجعة. وأكدت النائبة على أهمية وجود ملاحظات في تقارير الحساب الختامي، حيث أنها تساعد على تحديد نقاط الضعف والقصور في الأداء، وتساهم في تحسين كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية.

وطالبت النائبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم توضيح مفصل حول سبب عدم وجود أي ملاحظات على الوزارتين المذكورتين، وما إذا كان ذلك يعكس أداء متميزا أم أن هناك قصورا في عملية التدقيق. وقد رد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن تقرير الجهاز يشتمل على أداء الوزارتين، وأوضح أن بعض الشركات التابعة قد تخضع لشركات الاستثمار، ويتم إعداد تقرير خاص بها وإرساله إلى المجلس.

وتأتي هذه المناقشة في إطار دور مجلس النواب الرقابي على أداء الحكومة، وضمان حسن إدارة المال العام. وتسعى النائبة سحر طلعت مصطفى إلى تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق المواطنين





