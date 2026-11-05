الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يسجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026

صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتوفر تغطية واردة لمدة 11 شهرًا.

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2026، ليصل إجمالي الأصول إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية الشهر. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقفزة قيمتها 152 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، مما يؤكد استدامة الزخم الإيجابي الذي تشهده مؤشرات العملة في البلاد. وقد صدر هذا الإعلان يوم الخميس الخامس من شهر نوفمبر 2026، ليصبح متاحًا لجميع الأطراف المعنية تحليل الأرقام الجديدة وموقعها ضمن الخطط الاقتصادية طويلة المدى.

تفاصيل الزيادة في أرصدة العملات الأجنبية

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قيمة دقيقة بلغت 57.499.8 مليار دولار عند إغلاق شهر أكتوبر 2026، وهي رقمية تعكس دقة في الرصد والمتابعة المالية الدقيقة. وفي المقابل، كانت قيمة هذه الأصول قد وصلت إلى 57.348.5 مليار دولار عند نهاية شهر سبتمبر 2026، مما يعني وجود فرق صافٍ إيجابي لصالح الشهر الأخير من الربع الثالث. ويؤكد هذا الفارق البسيط لكنه المهم استمرارية تدفقات الودائع والتمويل الخارجي الذي يدعم سيولة السوق المحلية.

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نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاستقرار

يعتبر البنك المركزي المصري هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إشارة واضحة وصريحة على نجاح الإجراءات الإصلاحية النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها في الفترات الماضية. وتؤكد البيانات الأولية أن هذه الإصلاحات قد بدأت في تحقيق الثمار المرجوة منها بشكل ملموس، حيث ساعدت في تعزيز الثقة في العملة المحلية. وقد استمرت هذه الموجة الإيجابية في تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر أغسطس 2026، حيث بلغت مدة النمو 50 شهراً متتالياً، مما يجعله أعلى مستوى على الإطلاق في سجلات البلاد المالية.

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دعم التصنيف الائتماني وتغطية الواردات

تمثل الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ركيزة أساسية تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتعزز بشكل قوي من موقف التصنيف الائتماني للبلاد أمام وكالات التقييم العالمية. كما يسهم هذا المستوى المرتفع في الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية. وتوفر هذه الأرصدة تغطية تتجاوز 11 شهرًا من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى يفوق بكثير مستويات الأمان الدولية المتعارف عليها.

حماية الاستثمارات ومستقبل سعر الصرف

يساهم هذا التراكم الرأسمالي في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، والتي تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف في السياسات النقدية السابقة. ويعكس الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية في الوقت المحدد. كما يمثل هذا الاحتياطي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يوفر احتياجات استراتيجية ورئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط.