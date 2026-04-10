الاستقرار الأمني والسياسي في مصر يجذب استثمارات الطاقة الأجنبية

أكد أستاذ هندسة البترول والتعدين على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة في مصر، مشيراً إلى المقومات الأخرى التي تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.

صرح الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين، أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر يمثل عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية في قطاع ال طاقة . هذا الاستقرار يوفر بيئة آمنة ومستقرة تساهم في تسهيل تنفيذ المشروعات البترولية والغازية، بالإضافة إلى ضمان استمراريتها بكفاءة عالية.

وأكد عرفات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الاستقرار يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، مما يدفع بالمزيد من الاستثمارات نحو التوسع في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. وأشار إلى أن هذا يأتي في ظل التطورات المستمرة في البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للمستثمرين الدوليين، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتوسع. كما أضاف أن الشفافية في الإجراءات والالتزام بالمعايير الدولية يساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين. يعتبر الاستقرار السياسي والأمني بمثابة حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، حيث يوفر للمستثمرين الضمانات اللازمة لتحقيق عوائد مجدية على استثماراتهم، ويقلل من المخاطر المحتملة التي قد تواجههم. علاوة على ذلك، يساهم الاستقرار في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام، مما يشجع على ظهور شركات جديدة وتوسيع نطاق الشركات القائمة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.\من ناحية أخرى، أشار الدكتور عرفات إلى أن مصر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة. يأتي في مقدمة هذه المقومات موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يجعلها نقطة عبور حيوية للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قربها من الأسواق الأوروبية، يمثل ميزة تنافسية كبيرة، حيث يسهل وصول الطاقة إلى هذه الأسواق. ولا يمكن إغفال دور قناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية للطاقة عالميًا، حيث تمر عبرها كميات ضخمة من النفط والغاز. وتعد البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك محطات الإسالة ومنشآت المعالجة وشبكات النقل، عنصر دعم رئيسي لهذا التوجه. وتوافر الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية في قطاع البترول والغاز يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية. أشاد الدكتور عرفات بالجهود المبذولة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتهيئة المناخ الاستثماري. وأكد على أهمية الاستمرار في هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة.\وفي سياق متصل، أشار الدكتور عرفات إلى أهمية الخطط الاستكشافية الطموحة التي تنفذها مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وأشاد بجهود الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يعزز الثقة في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات. كما تطرق إلى أهمية مصانع إسالة الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، والتي تساهم في زيادة قيمة الصادرات وتوفير مصادر دخل إضافية للاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة، مما يشجع على النمو في هذا القطاع الحيوي. وأكد في الختام على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من مصر دولة مؤهلة بقوة لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لتحقيق هذه الرؤية





مصر طاقة استثمارات أجنبية استقرار سياسي استكشاف وإنتاج

