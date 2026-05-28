الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية 2026.. تعرف على المواعيد والأعداد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية 2026 التي تبدأ في 6 يونيو، بمشاركة 821 ألف طالب وطالبة، مع تطبيق نظام البوكليت وبدء التصحيح في 13 يونيو.

أنهت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني كافة استعداداتها ل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، التي تشمل مختلف النوعيات: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى أنظمة السنوات الثلاث والخمس والإعداد المهني وال تعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقاً للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والتي تشمل جميع أنظمة التقدم بجميع المحافظات. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام نحو 821 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 334 ألفًا و500 طالب وطالبة مسجلون في البرامج الدراسية المطورة التي تعتمد على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، مما يعكس توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني ليواكب احتياجات السوق. وفيما يتعلق بشكل الامتحانات، أوضحت الوزارة أن جميع الامتحانات التحريرية للدور الأول ستُعقد بنظام البوكليت، باستثناء بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

وتبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقاً لكل نوعية. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة لجميع الطلاب، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمية. كما تشمل الامتحانات طلاب الدمج بكل نوعية، الذين تم تخصيص جداول خاصة لهم. وبهذا تكون الوزارة قد استكملت كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنجاح





