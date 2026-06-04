الاستخدام المفرط للشاشات لا يسبب اضطراب فرط الحركة مباشرة لكنه يؤثر على تركيز الأطفال

تقارير طبية توضح أن قضاء الأطفال وقتًا طويلاً أمام الشاشات لا يسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل مباشر، إلا أنه يساهم في ظهور أعراض مشابهة ويؤثر على المهارات الاجتماعية. توجيهات الخبراء تحث على ضبط أوقات الشاشة وتعزيز الأنشطة الواقعية.

أظهرت تقارير طبية حديثة أن قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية يؤثر بشكل ملحوظ على القدرة على التركيز والانتباه وعلى التطور الاجتماعي ، إلا أن الخبراء يحذرون من استنتاج أن هذا الاستخدام يؤدي مباشرة إلى الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة كليفلاند كلينك، يُعَدُّ اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة عصبية نمائية ترتبط بعوامل وراثية واختلافات في بنية الدماغ ووظائفه، ولا يمكن الإشارة إلى الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية كسبب مباشر لتلك الحالة. أشار الطبيب مايكل مانوس، أخصائي الصحة السلوكية للأطفال، إلى أن الأدلة العلمية الحالية لا تدعم وجود علاقة سببية بين الإفراط في استخدام التكنولوجيا وتطور الاضطراب، وإنما قد تظهر سلوكيات مشابهة لأعراض ADHD نتيجة للضغط المستمر من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ما يخلق صعوبة في التركيز وتشتتاً مستمراً





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