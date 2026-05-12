الاستراتيجية المصرية الجديدة نحو إفريقيا: من الدبلوماسية إلى التكامل التنموي الشامل

تحليل مفصل للتحول في السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية منذ عام 2014، وتسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية والتعاون الاقتصادي والأمني لتحقيق التكامل القاري.

شهدت الدولة ال مصر ية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014 تحولا استراتيجيا عميقا في فلسفة تعاملها مع القارة السمراء، حيث انتقلت القاهرة من مرحلة استدعاء الروابط التاريخية والعاطفية إلى مرحلة بناء مسارات عمل عملية ومتكاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.

لم تعد إفريقيا في المنظور المصري مجرد إحدى دوائر السياسة الخارجية التقليدية، بل تحولت إلى ساحة مركزية مرتبطة ارتباطا عضويا بالأمن القومي المصري، ومجالا حيويا لتوسيع المصالح الاستراتيجية وبناء شراكات مستدامة تقوم على مبدأ التنمية والتكامل الإقليمي. وقد تجلى هذا التوجه الجديد في كثافة النشاط الدبلوماسي الرئاسي، سواء من خلال الزيارات المتبادلة أو المشاركات الفاعلة في القمم القارية، حيث تم الربط بشكل منهجي بين تحقيق السلم والأمن وبين عمليات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة كركائز أساسية للتنمية المستدامة في القارة.

إن الرؤية المصرية تجاه إفريقيا استندت إلى مجموعة من المرتكزات الثابتة التي تعكس الاعتزاز بالهوية الإفريقية لمصر، وتؤمن بأن استقرار القارة هو جزء لا يتجزأ من استقرار الدولة المصرية. وقد تبنت القاهرة شعار التنمية والتكامل الإقليمي كمدخل أساسي لتعزيز التعاون، مع الرهان على بناء القدرات البشرية والتعاون الفني بدلا من الاعتماد على المساعدات المؤقتة.

كما أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بمواجهة التحديات المشتركة التي تؤرق القارة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة الصحية وتدهور البيئة، وذلك من خلال تنسيق إفريقي واسع النطاق يضمن مواجهة هذه المخاطر برؤية موحدة. وقد أكد الرئيس السيسي في العديد من المناسبات أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب السلام، وأن إصلاح النظام المالي العالمي أصبح ضرورة ملحة لدعم الدول النامية في إفريقيا لتمكينها من مواجهة الصدمات العالمية المتتالية.

وعلى صعيد التنفيذ العملي، مثلت مشاركة الرئيس السيسي في قمة مالابو عام 2014 نقطة انطلاق رمزية وسياسية بالغة الأهمية، حيث كانت إيذانا بعودة مصر القوية إلى فضائها الإفريقي من بوابة الشرعية والعمل المؤسسي داخل الاتحاد الإفريقي. ومنذ ذلك الحين، تصدرت القضايا الإفريقية أجندة النشاط الرئاسي، وبلغ هذا الحضور ذروته خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، حيث طرحت القاهرة أجندة متكاملة تهدف إلى تسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود.

ومن أبرز هذه المشروعات طريق القاهرة كيب تاون ومشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، بالإضافة إلى إنشاء مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، مما يعكس رغبة مصر في تحويل الدبلوماسية إلى مشاريع ملموسة تخدم الشعوب الإفريقية. وفي إطار تعزيز الأمن والسلم، قدم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة طرحا ناضجا يربط بين الاستقرار وبناء الدولة الوطنية ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال الدبلوماسية الوقائية.

كما شهدت قمة الكوميسا عام 2021 إطلاق رؤية صنع في الكوميسا لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري وإزالة العوائق الجمركية، مما يجعل التكامل الاقتصادي أداة عملية للنمو. ولم تقتصر هذه الجهود على القمم الجماعية، بل امتدت إلى جولات ثنائية مكثفة شملت دول حوض النيل في السودان وإثيوبيا وجنوب السودان، وجولات أخرى في شرق ووسط وغرب إفريقيا شملت تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، وصولا إلى دول الجنوب الإفريقي مثل أنجولا وزامبيا وموزمبيق.

هذه التحركات الشاملة تؤكد أن القاهرة أصبحت محطة إفريقية دائمة، تفتح أبوابها للقادة والمسؤولين الأفارقة لترسيخ شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك وتثبيت دعائم الاستقرار في كافة أرجاء القارة السمراء





