الاستعداد لتصعيد محتمل في مضيق هرمز: تحليل من جينجر تشابمان

تُشير جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إلى أن ما يجري في مضيق هرمز يعكس حالة من الاستعداد لتصعيد محتمل، مشيرة إلى أن المنطقة تمر حالياً بمرحلة «لا حرب ولا سلام». وأضافت أن الحصار البحري الأمريكي يهدف إلى زيادة الضغط على إيران عبر الحد من حركة السفن الإيرانية ومنع وصولها إلى الموانئ، وتُعتبر أن طهران كانت تسمح في السابق لبعض السفن التابعة لدول مٌحايدة أو صديقة بالعبور من المضيق، إلا أن الولايات المتحدة تٌحاول حالياً فرض قيود أوسع على حركة الملاحة. وأكدت تشابمان أن واشنطن تتبنى موقفاً يقوم على أن «إذا لم تتمكن السفن الأمريكية من العبور بحرية فلن تتمكن أي سُفن أخرى من ذلك». وأشارت إلى أن هذه السياسة ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتزيد من احتمالات الاحتكاك المباشر بين الأطراف المختلفة، لافتة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يٌؤدي إلى تصاعد الخصومة وزيادة احتمالات الاشتباك العسكري، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للمضيق باعتباره أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم. وأضافت أن أي تصعيد جديد في المنطقة لن تقتصر تداعياته على الجانب الأمني فقط، بل سيمتد إلى الاقتصاد العالمي ووالطاقة، في ظل اعتماد جزء كبير من التجارة العالمية على استقرار الملاحة في الخليج العربي، الأمر الذي يدفع العديد من القوى الدولية إلى محاولة احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.

