الاستقالة الهادئة في بريطانيا: تأثير اقتصادي على الإنتاجية والأسعار

تقرير مؤسسة ريزوليوشن ي揭示 أن تراجع الجهد الوظيفي لدى البريطانيين يهدد الإنتاجية ومستويات المعيشة، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور.

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأبحاث الاقتصادية "ريزوليوشن" عن تحوّل جذري في سلوك سوق العمل في المملكة المتحدة، حيث أصبح البريطانيون أقل ارتباطاً بوظائفهم وأقل استعداداً لبذل جهود إضافية تتجاوز الواجبات المحددة. هذا التوجه الذي يُعرف إعلامياً بـ" الاستقالة الهادئة" ليس مجرد ظاهرة نفسية، بل يحمل تبعات اقتصادية عميقة تؤثر على هيكلية السوق ومستويات المعيشة على المدى الطويل.

ظاهرة الاستقالة الهادئة وتراجع الحماس الوظيفي

شهد العقد الماضي انخفاضاً مطّرداً في مستوى الالتزام الوظيفي لدى العاملين في بريطانيا، حيث أصبح الموظفون يكتفون بأداء المهام الأساسية المطلوبة منهم دون بذل أي جهد إضافي. وتوضح هانا سلوتر، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن"، أن هذا التحوّل السلوكي لا يضر العمال فحسب، بل قد يؤثر أيضاً سلباً في الإنتاجية وتوافر القوى العاملة، وهما عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة في السنوات المقبلة.

Also read مجدى عبد العاطى: معتمد جمال مدير فنى كبير.. وقادر على قيادة الزمالك للفوز بدورى أبطال أفريقيا

دوافع تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة

عزت منشورات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي الدوافع وراء هذا السلوك إلى الإحباط الناتج عن تدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة المطرد. ودعت هذه المنشورات الموظفين إلى الاكتفاء بأداء الحد الأدنى من متطلبات وظائفهم، مع التركيز على التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتصرف بما يتناسب مع الراتب المحدد، متجنبةً أي مهام إضافية أو فحص للبريد الإلكتروني خارج ساعات الدوام الرسمي.

بيانات الإحصاءات تشير إلى انخفاض الجهد المبذول

أكد استطلاع رأي شمل 4656 شخصاً على دقة هذه الملاحظات السلوكية، حيث أظهر أن نسبة الأشخاص الراغبين في بذل جهد إضافي في وظائفهم انخفضت بشكل ملحوظ من 69 في المئة إلى 55 في المئة منذ العام الماضي. هذا الانخفاض الرقمي يعكس تحولاً جماعياً في عقلية العاملين، الذين أصبحوا يربطون بين مستوى الجهد المبذول والقيمة المالية المستلمة، مما يعزز من ظاهرة التوازن الصارم بين وقت العمل ووقت الراحة.

Advertisement

الآثار الاقتصادية المباشرة على الإنتاجية المستقبلية

تشير تقديرات خبراء الاقتصاد في مؤسسة ريزوليوشن إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تآكل الإنتاجية الوطنية، مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني. وبما أن الإنتاجية وتوافر القوى العاملة هما المحركان الرئيسيان لنمو الدخل الحقيقي للعائلات، فإن تراجع الجهد الوظيفي يهدد ببطء في رفع مستويات المعيشة، ويخلق ضغوطاً هيكلية على الشركات التي تعتمد على المرونة والجهود الإضافية من موظفيها.

السياق الأوسع لسلوك سوق العمل البريطاني

في ضوء هذه البيانات، يبدو أن "الاستقالة الهادئة" قد تحولت من مجرد استجابة مؤقتة للأزمات إلى استراتيجية دائمة للعديد من البريطانيين. وهذا السلوك الجماعي يشكل تحدياً كبيراً لصناع السياسات وأصحاب العمل، الذين يتعين عليهم إعادة النظر في هياكل المكافآت وبيئات العمل لاستعادة ارتباط القوى العاملة بالإنتاجية، خاصة في ظل التوقعات الاقتصادية المتباينة للسنوات القادمة.