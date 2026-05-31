أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان كجزء من توسيع هجومه البري ضد حزب الله، مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، وذلك في إطار توسيعه لهجومه البري ضد حزب الله . وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن عملية برية في منطقة مرتفعات شقيف ووادي سلوقي خلال الأيام الماضية، بهدف تدمير البنية التحتية ل حزب الله ، وفي إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان.

وتابع أن جنوده عبروا منعطف نهر الليطاني بزاوية 90 درجة قبالة بلدة مطلة الحدودية، وتقدموا نحو القلعة التي تطل على ضفاف الجليل شمال إسرائيل ومنطقة النبطية جنوب لبنان. وأضاف أنه وسع نطاق ضرباته في مناطق شمال نهر الليطاني، وأن العملية تتوسع لتشمل مناطق إضافية في الوقت الراهن. وقبل الهجوم البري، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات واسعة النطاق على بنية حزب الله التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وقصف بالدبابات.

وتجدر الإشارة إلى أن قلعة الشقيف، أو قلعة شقيف أرنون، هي قلعة تاريخية تقع في لبنان على بعد نحو كيلومتر واحد من بلدة أرنون. شيدت أساساتها في العهد الروماني، ثم أضاف الصليبيون إليها لاحقًا ووسعوا منشآتها. وتقوم القلعة على صخرة شاهقة تطل على نهر الليطاني وسهل مرجعيون، وتمتد بإطلالتها لتشرف أيضًا على منطقة النبطية.

وفي تطورات متلاحقة، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن العملية البرية تأتي بعد عملية SURVEILLANCE مكثفة وجمع معلومات استخباراتية حول تحركات حزب الله ومنشآته في المنطقة، مشيرين إلى أن السيطرة على القلعة تمنح القوات موقعًا عاليًا يسهل مراقبة تحركات المسلحين. وفي السياق نفسه، حذرت قيادات في حزب الله من أي محاولة لاجتياح مناطق أعمق، مؤكدة أن المقاومة مستعدة لصد أي هجوم بري.

من جانبه، عبر الأمين العام لحزب الله السابق عن ثقته بقدرة المقاومة على الصمود، مشيرًا إلى أن المواجهة البرية ستكون مختلفة عن المعارك السابقة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث التصعيد في الجنوب اللبناني، بينما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من توسيع العملية البرية ودعت إلى ضبط النفس.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل يشهد تحركات مماثلة حيث أعلنت إسرائيل عن إجراء مناورات عسكرية مفاجئة في المنطقة تحاكي سيناريوهات confrontations مع حزب الله. وقد شهدت الأسابيع الماضية تصعيدًا في exchange of fire عبر الحدود، حيث أطلقت missiles من لبنان باتجاه إسرائيل، مما دفع الأخيرة to retaliate بغارات جوية. في المقابل، نفت إسرائيل أن يكون لهجومها على القلعة أي دو territorial ambitions، مؤكدة أن هدفه DMA exclusively عسكري.

وقدbrahim هناك مخاوف من أن يؤدي السيطرة على المواقع الاستراتيجية إلى مواجهة أوسع، خاصة أن تحتشد في المنطقة وحدات من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وقد طالبت الحكومة اللبنانية by calling for an immediate ceasefire and respect for sovereignty. في غضون ذلك، شهدت العاصمة بيروت protests Against the escalation، حيث عبر متظاهرون عن تضامنهم مع المقاومة. وتجدر الإشارة إلى أن السياق التاريخي للقلعة يجعلها رمزًا وطنيًا، مما يزيد من حساسية السيطرة عليها.

وقدBREAKING وقد استمرت القوات الإسرائيلية في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مع انطلاق عمليات الرصد والاستطلاع. وفي المقابل، حثت فرنسا وألمانيا على عقد اجتماع طارئ for EU members to discuss the crisis. على الصعيد الإعلامي، تناقل نشطاء على social media صورًا ومقاطع فيديو تظهر القوات الإسرائيلية داخل القلعة، مما أثار ردود فعل غاضبة. ويذكر أن حزب الله يمتلك بنية تحتية واسعة في جنوب لبنان،包括 أنفاق ومواقع إطلاق صواريخ.

وقد صرحت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقنيات جديدة في عملياته البرية، بما فيها drones للمراقبة. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة النبطية تشهد تحركات مكثفة for humanitarian aid due to the displacement of civilians. وقدارتفعت أعداد النازحين من القرى الحدودية إلى more than 20000 شخص. وقد عبر الصليب الأحمر اللبناني عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني.

وفي تطور منفصل، أعلنت إسرائيل عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله near the border. من جهتهم، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن السيطرة على القلعة تمت بعد معارك خفيفة، دون وقوع إصابات في صفوف جنودهم. بينما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية في صفوف المقاومة. لكن مصادر طبية لبنانية أشارت إلى إصابة several civilians due to shelling in nearby villages.

وقدطالب برئيس الوزراء اللبناني by calling for an emergency cabinet meeting to address the situation. على الصعيد الاقتصادي، أثر التصعيد على торговة عبر الحدود، حيث أغلقت الأسواق في المنطقة. وقد انخفضت value of the Lebanese pound amid fears of wider conflict. وتجدر الإشارة إلى أن Simon & Schuster قد نشرت كتابًا جديدًا عن تاريخ المنطقة. ولكن هذا لا علاقة له بالأخبار العاجلة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله قلعة شقيف الحدود اللبنانية الإسرائيلية الهجوم البري

United States Latest News, United States Headlines