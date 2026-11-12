الاعلام المصري: مدبولي يوجه بتكثيف التنسيق لإعداد المؤتمر السنوي الأول للإعلام

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض مع وزير الاعلام ضياء رشوان نتائج الحوارات الموسعة وإعدادات المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، السيد ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام، الخميس 12 نوفمبر 2026، في اجتماع رسمي استعرض خلاله الجانبان الجهود الحكومية والministerial الجارية لتحديث المشهد الإعلامي في مصر. يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة التصورات المقترحة للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، والذي يُعد خطوة تنفيذية مباشرة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو النهوض ب المنظومة الإعلامية الشاملة.

توجيهات السيسي ودعم الحكومة للإعلام

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على الدعم الكامل من قبل الحكومة المصرية لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الإعلامي وتحديث آليات عمله. شدد مدبولي على ضرورة تمكين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لتعزيز قدراتها التشغيلية والمهنية، مما يسهم في أداء رسالتها الوطنية بفعالية أكبر. أثنى رئيس الوزراء على النهج الحواراتي الذي اتبعته وزارة الدولة للإعلام، مشيداً بالخطوات التشاورية الشاملة التي عقدتها الوزارة مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الصحفية والإعلامية المصرية. جاء هذا التأكيد في إطار السعي الحثيث لتحقيق انسجام مؤسسي ومهني يخدم المصلحة العامة ويتماشى مع التحديات العالمية الحديثة.

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نتائج الحوارات الموسعة واللقاءات التحضيرية

استعرض السيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حصيلة الحوارات التحضيرية الموسعة التي نفذتها وزارته على مدار الفترة الماضية، موضحاً أنها تضمنت عقداً لـ12 اجتماعاً مع فئات وأطراف متنوعة من منظومة الصحافة والإعلام في مصر. شملت هذه اللقاءات رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت المشاركة أيضاً لقاءات مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة المسؤولة عن مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين. كما شملت المحاور رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف الخاصة والحزبية، ونواب رؤساء تحرير المواقع الإخبارية.

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بالإضافة إلى ذلك، عقدت الوزارة لقاءات مع رؤساء قنوات وشبكات الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء القنوات الفضائية الخاصة، إلى جانب التواصل مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين. جاء هذا التنوع في الأطراف المستهدفة انطلاقاً من حرص الحكومة على إشراك أهل المهنة بوصفهم شركاء أصيلين في صياغة مستقبل الإعلام المصري وتحديد أولوياته.

تقرير اللجنة الرئيسية وآفاق المؤتمر القادم

أشار وزير الدولة للإعلام إلى أهمية اللقاء الذي عُقد مع اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، مؤكداً أن التقرير الذي أعدته هذه اللجنة يمثل المظلة الأوسع وقاعدة الانطلاق الأساسية لأعمال المؤتمر ومحاوره المقترحة. أفضت سلسلة هذه اللقاءات المتكررة إلى بروز عدداً من الاحتياجات العملية والشواغل التي يعاني منها الصحفيون والإعلاميون، بما في ذلك مقترحات محددة لتحسين أوضاعهم المهنية.

تم استعراض أبرز هذه الرؤى والمقترحات الإصلاحية خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الوزير، مما وفر مادة غنية للمناقشات التي ستعقب مباشرة في إطار إعداد المؤتمر. يهدف هذا التوثيق الدقيق للاحتياجات الميدانية إلى ضمان أن تكون قرارات المؤتمر مبنية على واقع ملموس وقريب من هموم العاملين في القطاع.

في ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق المشترك مع الهيئات والجهات المعنية ذات العلاقة بالقطاع الإعلامي. يهدف هذا التوجيه إلى بلورة التصور النهائي للمؤتمر السنوي الأول والإعلام ومحاوره المقترحة في صورتها المتكاملة والجاهزة للتنفيذ.

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يضمن هذا النهج التنظيمي الدقيق خروج المؤتمر بنتائج وقرارات فعالة تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية المصرية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي. يُعد المؤتمر خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الإعلام المصري كوجهة إقليمية رائدة في ظل التحولات الرقمية والمعرفية الراهنة.