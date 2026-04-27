البابا تواضروس يختتم زيارة تاريخية لتركيا

اختتم البابا تواضروس الثاني زيارته لتركيا والتي استمرت ثلاثة أيام وشملت لقاءات تاريخية مع البطريرك المسكوني برثلماوس الأول وقادة الكنائس الأخرى في تركيا.

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته التاريخية إلى تركيا ، والتي استمرت ثلاثة أيام، وشكلت محطة هامة في جولته الخارجية الحالية التي تشمل أيضاً النمسا وإيطاليا وكرواتيا.

هذه الزيارة، التي جرت في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أبريل 2026، لم تكن مجرد زيارة دينية، بل كانت رسالة سلام وتآخٍ بين الكنائس المسيحية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا. وقد شهدت الزيارة لقاءات تاريخية ومباحثات بناءة، أبرزها اللقاء الرسمي الأول بين قداسة البابا تواضروس الثاني وقداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، منذ جلوس البابا تواضروس على كرسي مار مرقس.

هذا اللقاء يمثل علامة فارقة في مسيرة الوحدة المسيحية، ويعكس الرغبة المشتركة في تجاوز الخلافات التاريخية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المسيحيين في العالم. شملت زيارة البابا تواضروس الثانية حضور القداس البطريركي في كنيسة القديس جاورجيوس بالفنار، التابعة للبطريركية المسكونية، والذي ترأسه البطريرك برثلماوس الأول، وشارك فيه أعضاء السينودس. وقد ألقى صاحبا القداسة كلمات رسمية بهذه المناسبة، أكدا فيها على أهمية الحوار بين الكنائس، وضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والعدالة في العالم.

كما التقى البابا تواضروس الثاني بأعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، واستعراض الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام بين الأديان. بالإضافة إلى ذلك، أقيمت مأدبة غداء تكريماً لقداسة البابا في مقر البطريركية المسكونية، حضرها عدد من كبار المسؤولين الدينيين والدبلوماسيين. ولم يقتصر برنامج الزيارة على اللقاءات الرسمية، بل شمل أيضاً لقاءات شعبية مع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا، حيث اطمأن على أحوالهم، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

كما زار قداسته مقر القنصلية المصرية في اسطنبول، والتقى بالسفير المصري الدكتور وائل بدوي والقنصل العام السفير حاتم الألفي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وحماية مصالح الجالية المصرية في تركيا. وامتدت زيارة البابا لتشمل لقاءات مع قادة الكنائس الأخرى في تركيا، حيث زار مقر بطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس، واستقبله بحفاوة قداسة البطريرك ساهاك الثاني مشاليان، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية.

كما توجه قداسته إلى مقر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في اسطنبول، حيث كان في استقباله النائب البطريركي لإيبارشية اسطنبول وأنقرة وإزمير، نيافة مار فيلوكسينوس يوسف جتين، والآباء الكهنة والشمامسة والشعب. وقد دون قداسته كلمة في دفتر كبار الزوار، وصلى صلاة الشكر. رافق البابا خلال الزيارة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب البابا، والقس مارك أسعد كاهن كنيستنا في تركيا.

هذه الزيارة تعكس اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعزيز العلاقات مع الكنائس الأخرى، والمساهمة في بناء جسور الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة. وتأتي في إطار جهود الكنيسة المستمرة لخدمة أبنائها في الخارج، ودعمهم في الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية





