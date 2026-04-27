البابا تواضروس يختتم زيارته التاريخية لتركيا

اختتم البابا تواضروس الثاني زيارته لتركيا والتي استمرت ثلاثة أيام، وشملت لقاءات تاريخية مع البطريرك المسكوني برثلماوس الأول وزيارات للكنائس الأرمينية والسريانية، بالإضافة إلى لقاءات مع أبناء الكنيسة القبطية والقنصلية المصرية.

اختتم صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته التاريخية إلى جمهورية تركيا مساء الاثنين، منهياً بذلك المحطة الأولى في جولته الخارجية الهامة التي تشمل أيضاً النمسا وإيطاليا وكرواتيا.

هذه الزيارة، التي استمرت ثلاثة أيام، تحمل في طياتها دلالات عميقة وتعكس جهوداً حثيثة لتعزيز الوحدة المسيحية والحوار بين الكنائس المختلفة. وقد شهدت الزيارة لقاءات تاريخية ومباحثات بناءة مع قادة الكنائس الأخرى في تركيا، مما يعزز آفاق التعاون المشترك ويفتح قنوات جديدة للتواصل والتفاهم.

لم تقتصر الزيارة على الجانب الديني الرسمي، بل امتدت لتشمل لقاءات مع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا، حيث اطمأن قداسته على أحوالهم واستمع إلى احتياجاتهم، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الهوية الروحية والثقافية للمصريين في الخارج. كما حرص قداسته على زيارة مقر القنصلية المصرية في إسطنبول، حيث التقى بالسفير المصري الدكتور وائل بدوي والقنصل العام السفير حاتم الألفي، وتبادل معهما الأحاديث حول أوضاع الجالية المصرية في تركيا وسبل تقديم الدعم اللازم لهم.

وتعد أبرز محطات الزيارة التاريخية هو اللقاء الرسمي الأول بين صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني وقداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، منذ جلوس البابا تواضروس على كرسي مار مرقس. هذا اللقاء، الذي جرى في أجواء من المحبة والاحترام المتبادل، يمثل خطوة هامة نحو توحيد الصف المسيحي وتعزيز الحوار بين الكنائس الشرقية والغربية.

وقد حضر قداسته القداس البطريركي الذي أقيم في كنيسة القديس جاورجيوس بالفنار بالبطريركية المسكونية، والذي ترأسه البطريرك برثلماوس الأول، وألقى قداسته كلمة رسمية بهذه المناسبة، أكد فيها على أهمية الوحدة المسيحية في مواجهة التحديات التي تواجه العالم اليوم. كما التقى قداسته بأعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وأقيمت مأدبة غداء تكريماً لقداسته في مقر البطريركية المسكونية.

ولم يغفل قداسته عن زيارة الكنائس الأخرى في تركيا، حيث زار مقر بطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس، واستقبله بحفاوة قداسة البطريرك ساهاك الثاني مشاليان، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية. كما زار قداسته مقر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في إسطنبول، حيث كان في استقباله النائب البطريركي، نيافة مار فيلوكسينوس يوسف جتين، والآباء الكهنة والشعب، ودون قداسته كلمة مؤثرة في دفتر كبار الزوار، وصلى صلاة الشكر.

تأتي هذه الجولة البابوية في إطار رؤية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وبناء جسور التواصل مع الكنائس الأخرى في العالم. وتستمر جولة قداسته لأكثر من أسبوعين، وتتضمن العديد من الأنشطة الرسمية والرعوية، مما يعكس التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدورها الريادي في خدمة الإنسانية وتعزيز السلام والوئام بين الشعوب.

وقد رافق قداسته خلال الزيارة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسته، والقس مارك أسعد كاهن الكنيسة في تركيا. وتعد هذه الزيارة بمثابة رسالة محبة وسلام من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى الشعب التركي والعالم أجمع، وتعكس التزام الكنيسة بقيم التسامح والتعايش السلمي. كما أنها تؤكد على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة في بناء عالم أفضل للجميع.

وقد دون قداسته كلمة مؤثرة بخط يده في الكنيسة السريانية بإسطنبول، تعبر عن محبته وتقديره لأبناء الكنيسة السريانية، وتؤكد على أهمية الوحدة المسيحية في مواجهة التحديات التي تواجه العالم اليوم. هذه الزيارة التاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأخرى في تركيا، وستساهم في تعزيز العلاقات بين الكنائس المختلفة وبناء مستقبل أفضل للجميع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البابا تواضروس الثاني تركيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البطريرك برثلماوس الأول الوحدة المسيحية الحوار بين الأديان

United States Latest News, United States Headlines