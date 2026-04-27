البابا تواضروس يصل إلى النمسا في جولة رعوية أوروبية

وصل البابا تواضروس الثاني إلى فيينا، النمسا، في إطار جولة رعوية رسمية تشمل عدة دول أوروبية، بعد زيارته الناجحة لتركيا. الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الكنسية وخدمة أبناء الكنيسة في الخارج.

وصل إلى العاصمة النمسا وية فيينا مساء اليوم، صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في محطة هامة ضمن جولته الرعوية والرسمية التي بدأت بزيارة تاريخية إلى تركيا .

هذه الجولة، التي تمتد لأكثر من أسبوعين، تأتي في سياق تعزيز الروابط الكنسية وتلبية احتياجات أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المنتشرين في مختلف أنحاء أوروبا. الزيارة إلى النمسا تحمل في طياتها رسالة سلام ومحبة، وتعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه البابا تواضروس الثاني لشؤون الكنيسة في الخارج، وحرصه على التواصل المباشر مع أبنائها وتقديم الدعم الروحي والمعنوي لهم.

استقبل البابا تواضروس الثاني لدى وصوله إلى مطار فيينا، سعادة السفير محمد نصر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى المستشار محمد البحيري، القنصل المصري. هذا الاستقبال الرسمي والدبلوماسي يعكس الأهمية التي توليها مصر لهذه الزيارة، ويعبر عن تقديرها للدور الذي يلعبه البابا تواضروس الثاني في تعزيز العلاقات بين مصر والنمسا، وكذلك في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمصريين المقيمين في الخارج.

كما كان في استقبال قداسته نيافة الأنبا جابرييل، أسقف النمسا، وجمع غفير من الآباء الكهنة والأبناء الروحيين، الذين عبروا عن فرحهم الغامر بزيارة البابا. بعد ذلك، توجه صاحب القداسة إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس في أوبرزيبنبرون، حيث استقبله مجمع الرهبان استقبالاً حافلاً بالحب والتقدير. هذه الزيارة للدير تمثل فرصة للبابا تواضروس الثاني للتواصل مع الرهبان والاستماع إلى احتياجاتهم، وتقديم الدعم الروحي لهم في مسيرتهم الروحية.

تأتي هذه الزيارة بعد اختتام زيارة ناجحة للبابا تواضروس الثاني إلى تركيا، حيث شارك في القداس البطريركي وشارك في لقاءات مسكونية هامة. خلال زيارته لتركيا، ترك البابا تواضروس الثاني بصمة مؤثرة من خلال رسالة محبة بخط يده في الكنيسة السريانية بإسطنبول، مما يعكس تقديره العميق للتراث المسيحي المشترك. الجولة الأوروبية للبابا تواضروس الثاني ليست مجرد زيارة رعوية، بل هي أيضاً فرصة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي.

من المتوقع أن يلتقي البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للنمسا بمجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية، لمناقشة القضايا التي تهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العالم اليوم. هذه الزيارة تمثل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتعكس الدور الرائد الذي يلعبه البابا تواضروس الثاني في خدمة الكنيسة وتوسيع نطاق رسالتها في جميع أنحاء العالم.

الهدف الأساسي من هذه الجولة هو تقوية الروابط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها في المهجر، وتقديم الدعم الروحي لهم، ومساعدتهم على الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية. كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الحوار بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأخرى، وبناء جسور من الثقة والتفاهم المتبادل. الزيارة تحمل في طياتها أيضاً رسالة سلام ومحبة إلى العالم، وتعكس التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيم التسامح والتعايش السلمي





