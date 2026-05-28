البابا فرنسيس يرسل برقية إلى الرئيس عون يدعو فيها إلى السلام والاستقرار في لبنان

القداس الفاتيكاني يدعم الجهود اللبنانية في ظل الأزمة، حيث يرسل البابا فرنسيس رسالة إلى الرئيس جوزاف عون يعبّر فيها عن محبته للبلاد ويحث على توحيد الطاقات لخدمة الخير العام، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية وسياسية متفاقمة.

في خطوة تعزز من دور الفاتيكان في الشؤون الإقليمية، وجه البابا فرنسيس برقية إلى الرئيس ال لبنان ي جوزاف عون في صباح الخميس الثامن والعشرين من مايو 2026، مؤكداً فيها محبته العميقة للبلد وشعبه من كل الطوائف.

جاء هذا الخطاب في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية داخل لبنان، حيث يواجه الوطن تحديات غير مسبوقة نتيجة التوترات المتصاعدة في المنطقة المجاورة. وأعرب البابا عن أمله في أن تستمر الجهود المشتركة بين جميع الفاعلين اللبنانيين من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار، داعياً إلى توحيد الصفوف والعمل على تجاوز الانقسامات الدينية والطائفية التي تعيق عملية التنمية. وقد أشار في برقيته إلى ضرورة استثمار "كل الطاقات" المتاحة لخدمة "الخير العام" وتعزيز قيم التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع.

وفي رد رسمي على الرسالة الفاتيقية، نقلت رئاسة لبنان إلى الصحافة كلمات الرئيس عون التي أكدت على الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان اليوم. فقد وصف عون "الأزمة" الحالية بأنها "ظروف استثنائية بالغة الخطورة"، مشيراً إلى أن الصراعات المتصاعدة في الجوار تضطر البلاد إلى مواجهة تداعيات عميقة قد تؤثر سلباً على استقرارها الداخلي وتعرّضها لمخاطر غير محسوبة.

وأوضح الرئيس أن الدعوة الفاتحة للسلام وإيقاف العنف والالتزام بحقوق الإنسان التي شدد عليها الفاتيكان تمثل "مناداة صادقة" تتناسق مع تطلعات الشعب اللبناني، داعياً إلى تعزيز آليات الحماية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن هذه التبادلات الدبلوماسية تأتي في توقيت حساس، حيث يقترب موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة، وتستمر المفاوضات الدولية حول دعم الاقتصاد المتعثر للبلاد. كما أن الفاتيكان يلعب دوراً متصاعداً في مساعي المصالحة الإقليمية، حيث يسعى إلى استحضار القيم الأخلاقية والإنسانية في خضم الصراعات السياسية.

ويؤكد المحللون أن رسالة البابا لا تقتصر على العبارات الرمزية فحسب، بل قد تمهد لفتح قنوات حوار جديدة بين الفاتيكان والسلطات اللبنانية، ربما تشمل مبادرات إنسانية ملموسة وإطلاق برامج دعم للمجتمعات المتضررة. وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على أن "الموقف الثابت للكرسي الرسولي" وتدخلاته المتكررة تُظهر تضامناً تاريخياً يجسد "قائمة تاريخنا المشترك"، معرباً عن امتنانه للمناداة المستمرة للسلام واحترام حقوق الإنسان التي تُعَدّ أساساً لأي حلٍّ مستدام في لبنان





