البابا تواضروس الثاني يشارك في احتفالات شم النسيم بدير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالات عيد شم النسيم بدير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون، وسط أجواء من الفرح والروحانية. تضمنت الاحتفالات مأدبة غذاء بحضور عدد كبير من الأساقفة ورؤساء الأديرة، مما يعكس وحدة الكنيسة وتعزيز الروابط بين أبنائها.

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين في احتفالات دير السيدة العذراء مريم السريان ب وادي النطرون ، بمناسبة عيد شم النسيم . وقد شهدت الاحتفالات أجواءً مبهجة وروحانية مميزة، عكست فرحة الرهبان والزوار بهذه المناسبة السعيدة.

تأتي مشاركة البابا في إطار حرصه الدائم على التواجد بين أبنائه من الرهبان ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم المختلفة، تجسيداً لروح المحبة والأبوة التي يتميز بها قداسته. كما شهد الاحتفال تنظيم مأدبة غذاء فاخرة بهذه المناسبة، بحضور عدد كبير من الآباء الأساقفة العموم، أعضاء المجمع المقدس، بالإضافة إلى رؤساء ورهبان الأديرة القبطية الأربعة في وادي النطرون، مما يعكس وحدة الكنيسة وتماسكها في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

هذا التجمع الكبير يعزز من أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء الكنيسة، ويدعم قيم التسامح والتعايش التي تعتبر جزءاً أساسياً من رسالة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما يعكس هذا الحدث التزام الكنيسة بتعزيز الروابط المجتمعية والتواصل مع أبنائها في جميع المناسبات، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتآلف.

وقد أقيمت الفعالية هذا العام تحت شعار «شم النسيم بطعم المحبة من قلب وادي النطرون»، الذي يعبر عن روح التآخي والترابط بين أبناء الكنيسة، ويؤكد على القيم الإنسانية النبيلة التي يحملها هذا العيد الشعبي العريق. هذا العيد، الذي يجمع المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية، يمثل رمزاً للوحدة الوطنية والعيش المشترك في مصر.

إن الاحتفال بشم النسيم في دير السيدة العذراء مريم السريان يمثل فرصة للتعبير عن الفرحة والبهجة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الكنيسة والمجتمع ككل. إنها مناسبة للاستمتاع بالطعام والاحتفالات، وتبادل التهاني والتمنيات الطيبة، وتعزيز قيم التسامح والمحبة التي تعتبر أساساً لبناء مجتمع قوي ومتماسك. كما أن مشاركة البابا تواضروس الثاني في هذه الاحتفالات تعكس اهتمامه الدائم برعاية أبنائه، وتأكيداً على أهمية التواجد بينهم في جميع المناسبات، سواء كانت دينية أو اجتماعية.

إن هذه المشاركة تعزز من الروحانية والوحدة داخل الكنيسة، وتساهم في نشر رسالة السلام والمحبة في المجتمع. إن هذا الحدث يعكس أيضاً دور الكنيسة في الحفاظ على التراث والثقافة المصرية، وتعزيز قيم التآخي والتعايش بين جميع أفراد المجتمع. إن الاحتفال بشم النسيم في وادي النطرون يمثل نموذجاً للتعايش السلمي والتآلف بين مختلف فئات المجتمع، ويؤكد على أهمية احترام التنوع والتعددية في مصر.

من ناحية أخرى، تعتبر مشاركة البابا في مثل هذه الاحتفالات بمثابة رسالة واضحة تدعو إلى الوحدة الوطنية والتكاتف بين جميع المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية. فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقيادة البابا تواضروس الثاني، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك، وتعمل جاهدة على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع. إن هذه المشاركة تعزز من دور الكنيسة كجزء أساسي من النسيج الاجتماعي المصري، وتؤكد على التزامها بدعم الاستقرار والسلام في البلاد.

إن الاحتفال بشم النسيم في دير السيدة العذراء مريم السريان يعكس أيضاً الاهتمام بالحفاظ على التقاليد والعادات المصرية الأصيلة، والتي تشمل الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية. إن هذا الاحتفال يمثل فرصة للجيل الجديد للتعرف على تاريخ وثقافة بلادهم، وتعزيز انتمائهم إلى الوطن. إن مشاركة البابا في هذه الاحتفالات تعكس رؤيته الثاقبة لأهمية بناء مجتمع متماسك ومتآلف، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. إن هذه الرؤية تتوافق مع أهداف الدولة المصرية في بناء مجتمع مدني قوي ومزدهر.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات المصاحبة للاحتفال بشم النسيم تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية، التي استمتع بها الرهبان والزوار على حد سواء. وقد ساهمت هذه الأنشطة في إضفاء جو من البهجة والفرح على الاحتفال، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين. إن هذه الفعاليات تعكس اهتمام الكنيسة بتوفير بيئة مناسبة للعبادة والترفيه، وتشجيع التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع. إن الاحتفال بشم النسيم في دير السيدة العذراء مريم السريان يمثل نموذجاً ناجحاً للاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية، ويعكس التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح في المجتمع المصري.





