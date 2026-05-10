البابا تواضروس الثاني يترأس قداس الأحد في كرواتيا ويوجه رسالة روحية عن النور الإلهي والمحبة

تفاصيل زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى كرواتيا، حيث أقام قداس الأحد في كنيسة السيدة العذراء، وتناول في عظته أهمية السير في نور المسيح والاستقامة الروحية وتعزيز العلاقات المسكونية.

في إطار زيارة تاريخية تعكس عمق الروابط الروحية والمسكونية، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم قداس الأحد الرابع من الخمسين المقدسة في دولة كرواتيا.

وقد أقيمت هذه الصلوات في كنيسة مخصصة للسيدة العذراء مريم، والتي قدمتها الكنيسة الكاثوليكية في كرواتيا بكل مودة وترحاب ليتسنى لقداسة البابا أن يصلي فيها مع أبنائه من المؤمنين المقيمين هناك. وقد استهل قداسة البابا لقاءه بالتعبير عن سعادته الغامرة بلقاء أبنائه في كرواتيا، موجهاً شكره الجزيل لأسقف الكنيسة الكاثوليكية في مدينة زغرب على لفتته الكريمة بتوفير هذا المكان المقدس لإقامة القداس الإلهي، مما يجسد روح المحبة والتعاون بين الكنائس.

وفي عظة روحية عميقة، ركز قداسة البابا تواضروس الثاني على مفهوم النور في المسيحية، موضحاً أن قيامة السيد المسيح في فجر يوم الأحد كانت إيذاناً ببداية النور الحقيقي، لأن المسيح هو النور ذاته. واستشهد قداسة البابا بآية من إنجيل يوحنا التي تدعو المؤمنين للإيمان بالنور ليصيروا أبناءً للنور، مؤكداً أن من يتمسك بالمسيح ويسير وفق وصاياه يتحول تلقائياً إلى ابن للنور.

وأوضح قداسة البابا أن قيامة المسيح وهبت البشرية نوراً داخلياً استنار به عقل الإنسان واستنارت به حياته بالكامل، مشيراً إلى أن حياة المسيح في تجسده كانت تجسيداً للنور في كل قول وفعل، حيث تميز بالتواضع والوداعة والقداسة المطلقة. وأضاف أن الظلمة التي خيمت على الأرض وقت الصلب كانت تعبيراً رمزياً عن خطية الإنسان التي أغرقته في الظلام، ولكن بقيامته في فجر الأحد، أعاد لنا النور الذي يثبت في كل من يتناول من الجسد المقدس والدم الكريم، ليصبح المؤمن نفسه مصدراً للنور في العالم.

كما تطرق قداسة البابا في حديثه إلى أن كلام السيد المسيح هو كلام نور، يتسم بالإيجابية والفرح والقدرة على إشباع الروح، مستشهداً بأن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وأكد أن إهمال الإنجيل يجعل الإنسان بلا روح أو حياة، بينما التأمل في كلمة الله والعيش وفق وصاياها يحفظ الإنسان من الشرور ويرعاه في مسيرة حياته.

وشدد البابا على أن النور يسير في خطوط مستقيمة، وبالتالي فإن من يسير في النور يجب أن يتسم بالاستقامة والأمانة في تعاملاته مع الآخرين، داعياً الجميع إلى طلب قلب نقي وروح مستقيمة من الله يومياً ليكونوا قدوة ونوراً لكل من حولهم. وأشار إلى أن أعمال المسيح ومعجزاته كانت تهدف في جوهرها إلى إخراج الإنسان من ظلمات اليأس إلى نور الرجاء، مؤكداً أن القوة المستمدة من المسيح تمكن المؤمن من التغلب على كافة الصعاب.

واختتم قداسة البابا عظته بالتأكيد على أن المسيحي يجب أن يكون منيراً باستمرار، مستشهداً بقول القديس يوحنا ذهبي الفم الذي تساءل عن قيمة مصباح بلا نور أو مسيحي بلا حب. وأوضح أن النور الإلهي في قلب المؤمن يجب أن يتحول إلى محبة عملية تظهر في الكلام والأفعال والعلاقات الإنسانية.

كما أعرب البابا عن سعادته بكون هذا اليوم المبارك يتزامن مع تذكارات تاريخية هامة، منها ذكرى تجليس المتنيح البابا كيرلس السادس عام 1959، وذكرى أول زيارة للمتنيح البابا شنودة الثالث للفاتيكان عام 1973، وصولاً إلى الاحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات الرسمية مع الكنيسة الكاثوليكية في عام 2023. وقد شارك في هذه الصلوات والاحتفالات صاحبا النيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، في أجواء سادتها الروحانية والمحبة الأخوية





