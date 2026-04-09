البابا تواضروس الثاني: خميس العهد رسالة محبة واتضاع وعهد أبدي

في قداس خميس العهد، شدد البابا تواضروس الثاني على أهمية الاتضاع والمحبة في الحياة المسيحية، موضحًا أن طقس غسل الأرجل يجسد جوهر هذه القيم. كما أشار إلى دور الاتضاع في بناء مجتمع أفضل.

في تأمل عميق خلال قداس خميس العهد ، وقف قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متفحصًا طقس غسل الأرجل ، مُشددًا على أنه ليس مجرد ممارسة كنسية تقليدية، بل هو رسالة حية تُمثل جوهر المحبة المسيحية في أسمى معانيها. في عظة خميس العهد ، أوضح قداسته أن السيد المسيح قدّم في هذا الطقس درسًا عمليًا لتلاميذه، عندما انحنى وغسل أرجلهم، ليوضح أن العظمة الحقيقية لا تُقاس بالمناصب أو المكانة الاجتماعية، بل بروح الاتضاع والتفاني في الخدمة.

وأشار إلى أن هذا المشهد يبرز جوهر المحبة الحقة، التي لا تعرف الغرور أو التمييز العنصري أو الطبقي، بل تتجلى في العطاء والتواضع وخدمة الآخرين دون توقع أي مُكافأة. كما أكد أن الكنيسة، من خلال صلاة طقس اللقان، تحث كل إنسان على تجسيد هذا الاتضاع في حياته اليومية، والسعي إلى الحصول على قلب متواضع، خالٍ من الكبرياء والتعالي. هذا القلب المتواضع هو الذي يقود إلى فهم أعمق لتعاليم المسيح، وإلى محبة خالصة للآخرين، تعكس محبة المسيح لنا. \استمر البابا تواضروس في التأكيد على أهمية خميس العهد كرسالة أمانة والتزام وعهد أبدي، مُشيرًا إلى أن هذه المناسبة تحمل في طياتها معاني عميقة تتجاوز مجرد الاحتفال الطقسي، بل هي دعوة للتفكير في طبيعة العلاقة مع الله ومع الآخرين. وشدد على ضرورة تطبيق قيم الاتضاع والتفاني في الحياة اليومية، في التعاملات مع الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل، وفي كل جوانب الحياة. وقد لفت قداسته إلى أن الاتضاع ليس مجرد سلوك خارجي، بل هو جوهر داخلي ينعكس على سلوكيات الإنسان، ويُظهر في تعاملاته اليومية، ويدفعه إلى محبة حقيقية، محبة تُشبه محبة المسيح، محبة بلا حدود ولا شروط. كما ذكر أن هذا الاتضاع هو الطريق إلى السلام الداخلي، وإلى تحقيق السعادة الحقيقية، وإلى بناء مجتمع أفضل قائم على المحبة والتراحم. \ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس خميس العهد في كينج مريوط، وسط حضور كبير من الكهنة والشعب، مما يعكس الأهمية الروحية الكبيرة لهذه المناسبة. وقد حضر القداس عدد من الشخصيات العامة، بمن فيهم وزيرة التنمية المحلية والبيئة التي قدمت التهنئة لقداسته ولرئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، مما يوضح روح الوحدة الوطنية والتآخي بين الأديان في مصر. وفي ختام القداس، أكد قداسته مرة أخرى على أن الاتضاع ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أسلوب حياة عملي، يظهر في سلوك الإنسان، ويقوده إلى محبة حقيقية تتشابه مع محبة المسيح، محبة شاملة وعميقة. هذه المحبة هي التي تجمع الناس، وتعزز الروابط الاجتماعية، وتُساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم والازدهار





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines