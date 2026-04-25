البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية واسعة تشمل تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا

انطلق البابا تواضروس الثاني في جولة خارجية تستمر أكثر من أسبوعين، وتتضمن زيارة لتركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، للمشاركة في أنشطة رعوية ولقاءات مع مسؤولين وقادة الكنائس.

انطلق صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رحلة خارجية هامة تمثل محطة بارزة في مسيرة التواصل والتقارب بين الكنائس المختلفة وتعزيز العلاقات الروحية والوطنية.

تأتي هذه الجولة، وهي الثانية من نوعها لقداسته هذا العام، في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مد جسور الحوار مع الكنائس الشقيقة في مختلف أنحاء العالم، والمشاركة الفعالة في القضايا التي تهم المسيحيين في المهجر، بالإضافة إلى التأكيد على قيم السلام والتسامح التي تدعو إليها الكنيسة. تستمر هذه الرحلة لأكثر من أسبوعين، وتشمل زيارة لعدد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية، وهي تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول في المشهد المسيحي العالمي.

تتضمن جولة قداسة البابا برنامجًا حافلًا بالأنشطة الرعوية والاجتماعية والروحية، حيث يشارك قداسته في مؤتمر هام لأساقفة إيبارشيات المهجر، وهو ما يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات والرؤى حول التحديات التي تواجه المسيحيين في الخارج، وسبل تعزيز دورهم في مجتمعاتهم. كما يلتقي قداسته بشباب إيبارشيات أوروبا، في لقاء يهدف إلى إلهامهم وتشجيعهم على التمسك بإيمانهم وقيمهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك البابا تواضروس في العديد من الأنشطة الرعوية المتنوعة، والتي تهدف إلى خدمة أبناء الكنيسة في هذه الدول، وتقديم الدعم الروحي لهم. ولم تغفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن دورها في تعزيز العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، حيث استقبل قداسته وفودًا من الكنائس الفرنسية، في إطار سعي الكنيسة الدائم لتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين أتباع الديانات المختلفة.

كما أكد قداسته على موقف الكنيسة الثابت تجاه الحروب والصراعات، داعيًا إلى إيقافها والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل للشعوب المتضررة. يُرافق صاحب القداسة في هذه الجولة الروحية والدبلوماسية نخبة من كبار الأساقفة والقساوسة، وهم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، ونيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، ونيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، بالإضافة إلى الراهب القس عمانوئيل المحرقي، مدير مكتب قداسة البابا، والقس مارك أسعد، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا.

هذا الوفد المرافق لقداسته يمثل قوة دعم كبيرة له، ويساهم في إنجاح فعاليات الجولة وتحقيق أهدافها المنشودة. وتأتي هذه الجولة في توقيت هام، حيث تشهد المنطقة والعالم تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مكانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الساحة الدولية، وتأكيد دورها في نشر قيم السلام والمحبة والتسامح. كما أنها فرصة لتقديم صورة حقيقية عن مصر، وتوضيح جهودها في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار بين الأديان.

وتعد هذه الجولة بمثابة رسالة سلام ومحبة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى شعوب العالم





