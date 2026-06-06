البابا لاون الرابع عشر يبدأ زيارة رسولية إلى إسبانيا تشمل مدريد وبرشلونة وجزر الكناري

بدأ بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر زيارة رسولية إلى إسبانيا لمدة أيام تشمل مدريد وبرشلونة وجزر الكناري بهدف تعزيز الحوار مع الكنيسة المحلية والمجتمع الإسباني ويدعم دور الشباب ويناقش قضايا السلام والتحديات الاجتماعية.

بدأ قداسة بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر صباح اليوم زيارة رسولية إلى إسبانيا تستمر عدة أيام وتشمل العاصمة مدريد ومدينة برشلونة و جزر الكناري ضمن جهوده لتعزيز الحوار والتواصل مع الكنيسة المحلية ومختلف فئات المجتمع الإسباني.

غادر الحبر الأعظم روما على متن الطائرة البابوية متوجهاً إلى مدريد التي تمثل المحطة الأولى في برنامج الزيارة حيث يلتقي ملك وملكة إسبانيا إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني. يتضمن البرنامج لقاءً خاصاً مع الشباب في ساحة ليما بمدريد تأكيداً على اهتمام الكنيسة الكاثوليكية بدعم دور الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الكنسية والمجتمعية.

من المنتظر أن تتناول اللقاءات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها نشر قيم السلام والتضامن والحوار بين الشعوب فضلاً عن مناقشة التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. تتواصل الزيارة يوم الثلاثاء بمدينة برشلونة حيث يشارك البابا في فعاليات رعوية ودينية ويلتقي بالمؤمنين قبل أن يختتم جولته يوم الخميس بزيارة جزر الكناري في محطة تحمل أبعاداً روحية وإنسانية خاصة.

تحظى الزيارة باهتمام واسع على المستويين الكنسي والرسمي إذ تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين الكرسي الرسولي وإسبانيا ودعم رسالة الكنيسة في مجالات الحوار والسلام وخدمة الإنسان





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البابا لاون الرابع عشر زيارة رسولية إسبانيا مدريد برشلونة جزر الكناري الحوار الشباب السلام

United States Latest News, United States Headlines