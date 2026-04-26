البابا تواضروس يزور تركيا ويلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول

زيارة تاريخية للبابا تواضروس إلى تركيا، تضمنت لقاءً مع البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، وزيارة لكنيسة القديس مار مرقس في إسطنبول، ومشاركة في القداس البطريركي، وجهودًا لتعزيز الوحدة المسيحية والحوار بين الأديان.

قام صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة تاريخية إلى تركيا، بدأت بلقاء رسمي ومهم مع قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول ، بطريرك القسطنطينية، في مقر كرسي القسطنطينية.

هذا اللقاء يمثل الأول من نوعه بين البابا تواضروس والبطريرك برثلماوس، ويحمل في طياته دلالات عميقة حول تعزيز الوحدة المسيحية والحوار البناء بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والبطريركية المسكونية للقسطنطينية. وقد شهد اللقاء تبادل الكلمات الودية والرسائل الرسمية التي تؤكد على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المسيحيين في العالم، والسعي نحو تحقيق السلام والوئام بين جميع الطوائف. كما حضر قداسة البابا القداس البطريركي الذي أقيم في مقر الكرسي، مما يعكس الاحترام المتبادل والتقدير العميق بين الكنيستين.

وقد أقيمت مأدبة غداء فخمة على شرف صاحب القداسة في مقر البطريركية المسكونية، جمعت قيادات الكنيسة وعددًا من الشخصيات الدينية البارزة، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الروحية والاجتماعية المشتركة. خلال الزيارة، حرص البابا تواضروس على التواصل المباشر مع أبناء الكنيسة القبطية في إسطنبول، حيث زار كنيسة القديس مار مرقس الرسول، والتقى بأفراد الجالية القبطية، واستمع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، وقدم لهم الدعم الروحي والأبوي.

وقد تحدث قداسته معهم عن أهمية التمسك بالإيمان والأمانة في الكتاب المقدس وفي الحياة الروحية، وحثهم على الحفاظ على وحدتهم وتعزيز روح المحبة والتسامح. كما أكد على دورهم الهام في نشر قيم المحبة والسلام في المجتمع التركي، وتقديم صورة إيجابية عن الكنيسة القبطية. وقد شارك ممثلو الطوائف المسيحية الأخرى في إسطنبول في هذا اللقاء، مما يعكس روح التعاون والتآخي بين مختلف الطوائف المسيحية في تركيا.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بأعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وتبادل معهم الأفكار والرؤى حول سبل تعزيز الحوار بين الأديان المختلفة، وتحقيق التفاهم المتبادل والاحترام. هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الكنيسة القبطية المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام والعدل والمساواة. وفي سياق آخر، نعى صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني القمص رويس عزيز، وقدم العزاء لإيبارشية البحيرة، مشيدًا بحياته الروحية وجهوده المباركة في خدمة الكنيسة.

وتأتي هذه الزيارة الخارجية ضمن جولة تشمل أربع دول، تهدف إلى تعزيز العلاقات الكنسية مع الكنائس الشقيقة، والتواصل مع أبناء الكنيسة في الخارج، والمشاركة في الفعاليات الدينية الهامة. وتعد هذه الزيارة علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة المسكونية، وتعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الوحدة المسيحية والحوار البناء بين الكنائس. كما تؤكد على أهمية دور الكنيسة القبطية في المنطقة والعالم، وجهودها المستمرة في نشر قيم المحبة والسلام والتسامح.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة، مما يجعل من الضروري تعزيز التعاون بين الكنائس والأديان المختلفة، والسعي نحو تحقيق السلام والوئام بين جميع الشعوب. إن زيارة البابا تواضروس إلى تركيا تحمل رسالة أمل وتفاؤل، وتؤكد على أن الحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لحل المشاكل والتحديات التي تواجه العالم





