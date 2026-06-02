البرلمان يقر موازنة 2026-2027 تتضمن زيادة المعاشات لـ12 مليون مواطن

يقر مجلس النواب خلال الأيام المقبلة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي تشمل زيادة المعاشات بنسبة 10% لـ12 مليون مواطن، اعتباراً من يوليو المقبل، بقيمة إجمالية 169.211 مليار جنيه.

يُقر مجلس النواب بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، ال موازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026-2027 التي تقدمت بها ال حكومة ممثلة في وزارة المالية إلى البرلمان الشهر الماضي.

وتشمل هذه الموازنة زيادة في المعاشات تشمل حوالي 12 مليون مواطن مصري، مما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجاً. وتفيد تقديرات الموازنة العامة أن الزيادة في المعاشات ستبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر يوليو المقبل، أي خلال 30 يوماً من الآن، وتبلغ قيمتها 169.211 مليار جنيه، بمعدل نمو 10% مقارنة بالعام المالي السابق.

وتُصرف المعاشات للمستحقين والمستفيدين بانتظام في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عبر المنافذ المعتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي تشمل البنوك، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، والبريد المصري. ويمكن للمواطنين الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: أولاً، الدخول إلى صفحة الاستعلام عن البيانات الأساسية، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش. ثانياً، إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش أو أحد المستحقين، لتظهر بعدها قيمة الزيادة الجديدة بالجنيه المصري.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في السلع الأساسية والخدمات. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن زيادة المعاشات بنسبة 10% تعتبر خطوة إيجابية لكنها غير كافية لمواكبة معدلات التضخم التي تجاوزت 30% في بعض الفترات، مما يستدعي استمرار الحكومة في سياسات الدعم والحماية الاجتماعية. وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2026-2027، مع خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تتضمن الموازنة زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبنية التحتية، ضمن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وتتوقع وزارة المالية أن تساهم الإصلاحات الهيكلية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. ويترقب المواطنون تطبيق الزيادة المنتظرة في المعاشات، والتي من شأنها دعم ميزانيات الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتعمل الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة". وتبقى الموازنة الجديدة موضوعاً للنقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما يطالب آخرون بزيادات أكبر تشمل تحسين الأجور وزيادة فرص العمل للشباب. وسيعمل البرلمان على متابعة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى معيشة المواطنين





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معاشات موازنة حكومة زيادة تأمينات

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