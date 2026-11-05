البحيرة تجريب الدعم النقدي 2027 والمنوفي يحذر من تقلبات الأسعار

شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية تحذر من تأثير الدعم النقدي على القوة الشرائية وتؤكد ضرورة استقرار الأسواق في تجربة البحيرة يناير 2027.

أكد حازم المنوفي ، عضو شعبة المواد الغذائية ب الاتحاد العام للغرف التجارية، أن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي ب محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027 يمثل خطوة محورية في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وشدد المنوفي على أن هذا التحول الاستراتيجي لا يقتصر فقط على تغيير آلية تقديم الدعم من العيني إلى النقدي، بل يرتبط بشكل جوهري بقدرة الدولة على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية.

آليات تطبيق الدعم النقدي بالبحيرة

أوضح المنوفي خلال تصريحات صحفية اليوم أن نجاح هذه التجربة يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار النشاط التجاري. وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة يتمثل في قدرة الأسرة المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية عبر المخصصات النقدية دون أن تتأثر القيمة الفعلية للدعم بارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المتوقعة.

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وذكر أن اختيار محافظة البحيرة لبدء التجربة يعكس أهمية اختبار المنظومة في بيئة سكانية واجتماعية متنوعة، نظرًا لكبر حجم المحافظة وتعدد شرائح المستفيدين بها. وأوضح أن هذا الاختيار يتيح للجهات المعنية تقييم آليات التنفيذ على أرض الواقع ورصد التحديات المرتبطة بصرف المخصصات النقدية وكفاءة منافذ التوزيع قبل دراسة التوسع في التطبيق على مستوى الجمهورية.

تحديات السوق والتضخم

شدد المنوفي على أن الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة منظومة الدعم، حيث يمنح المواطنين مساحة أكبر من المرونة في اختيار احتياجاتهم. ومع ذلك، استبعد أن يؤدي هذا التحول إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر أو زيادة الضغوط على الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط اقتصادية واضحة تضمن عدم حدوث اختلالات في حركة تداول السلع.

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دعا المنوفي إلى وضع آلية مرنة لمراجعة قيمة الدعم بصورة دورية، مع مراعاة معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأكد أن هذا الإجراء ضروري لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للمخصصات النقدية، ومنع تآكل قدرتها على تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية التي تعتمد كليًا على هذه المخصصات.

دور التجار والأمن الغذائي

أكد المنوفي أن توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار عادلة يمثل أحد أهم شروط نجاح التجربة، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتطوير. ودعا إلى تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، بما يضمن عدم استغلال التحول في آليات الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك النهائي.

لفت إلى أهمية مراعاة مصالح التاجر الملتزم باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة تداول السلع، مؤكدًا أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية التاجر. واستعرض أن استمرار العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر يمثل ركيزة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي المصري ومواجهة التقلبات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

تقييم شامل قبل التوسع الوطني

أوضح أن أصحاب المنافذ التجارية يمثلون حلقة محورية في وصول السلع إلى المواطنين، وأن نجاح المنظومة يتطلب توفير بيئة تشغيل مستقرة لهم. ولفت إلى ضرورة توضيح آليات التعامل والصرف والتسوية المالية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وعدم تحميل التجار الملتزمين أعباء تشغيلية أو مالية إضافية قد تؤثر على استمرارية نشاطهم.

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ختامًا، أكد حازم المنوفي أن نتائج تجربة البحيرة يجب أن تكون أساسًا موضوعيًا لاتخاذ أي قرار بشأن التوسع في تطبيق الدعم النقدي. وأشار إلى أن الهدف النهائي من أي تطوير في منظومة الدعم هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، بحيث يشعر المواطن بأثر الدعم في حياته اليومية ويحصل على احتياجاته بجودة مناسبة وأسعار عادلة.