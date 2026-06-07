البرازيل تتقدم على مصر 2-1 في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

في إطار الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026، تغلب منتخب البرازيل على نظيره المصري بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب هينتنجتون في كليفلاند الأمريكية. سجل للبرازيل برونو جيماريش في الدقيقة 8 وأندريك دا سوزا في الدقيقة 52، بينما أدرك مصطفى زيكو التعادل لمصر في الدقيقة 12. شهدت المباراة تألقًا كبيرًا من حارس مرمى مصر مصطفى شوبير quien أنقذ فرصة محققة، لكن التمرير الحاسم للفوز كانSEQ للسيليساو.

واصل منتخب البرازيل تقدّمه بنتيجة 2-1 أمام منتخب مصر بعد مرور 85 دقيقة من المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن الاس تعداد ات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 .

الشوط الأول انتهي .. منتخب مصر يفرض التعادل 1-1 في ودية البرازيلودية الفراعنة والسليساو .. منتخبا مصر والبرازيل يجرون عمليات الإحماء | شاهدودية الفراعنة والسليساو .. وصول منتخب مصر ملعب مباراة البرازيل | شاهدتشكيل منتخب مصر الرسمي أمام البرازيل ودياهاني أبوريدة يشيد بتجربة منتخب مصر للشباب أمام روسيامنتخب مصر للشباب يتفوق على نظيره الروسي 3 - 1 ودياًتشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر ودياقبل مواجهة الليلة..

تاريخ مواجهات منتخب مصر والبرازيلمواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026.. جدول مواجهات الفراعنة بالمونديالقبل مواجهة البرازيل .. أرقام مميزة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسنبداية قوية من السامبا ورد سريع للفراعنة دخل المنتخب البرازيلي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة الثامنة، مستغلًا الضغط الهجومي الذي فرضه راقصو السامبا منذ البداية.

ولم ينتظر المنتخب المصري كثيرًا للرد، حيث تمكن مصطفى زيكو من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 12 بعد هجمة منظمة أعادت التوازن إلى اللقاء وأشعلت حماس الجماهير المصرية الحاضرة في المدرجات. تألق دفاعي وشوبير يحافظ على حظوظ مصر شهد الشوط الأول العديد من المحاولات البرازيلية الخطيرة، إلا أن مصطفى شوبير تألق في الدقيقة 26 وأنقذ فرصة محققة أمام فينيسيوس جونيور بعد انفراد كامل بالمرمى.

كما لعب ياسر إبراهيم دورًا مهمًا في الحفاظ على النتيجة، بعدما أبعد كرة خطيرة في الدقيقة 42 كانت في طريقها إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. تغييرات مصرية وهدف ثانٍ للبرازيل مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدير الفني حسام حسن عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي، حيث دفع بمحمد صلاح بدلًا من هيثم حسن، كما أشرك محمد عبد المنعم على حساب محمود حسن تريزيجيه.

ورغم التغييرات، نجح أندريك دا سوزا في تسجيل الهدف الثاني للبرازيل بالدقيقة 52 بعد استغلاله عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة في مرمى الفراعنة. محاولات مصرية لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، كثف المنتخب المصري محاولاته للعودة في النتيجة، وقاد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش عدة هجمات خطيرة عبر التسديدات والتمريرات المتقنة، بحثًا عن هدف التعادل قبل صافرة النهاية، إلا أن التقدم البرازيلي ظل قائمًا مع اقتراب المباراة من دقائقها الأخيرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البرازيل مصر مباراة ودية كأس العالم 2026 تعداد

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مباريات ودية دولية في 5 يونيو 2026: استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 العديد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وتتنوع المواعيد والمواجهات، حيث تشهد المباريات الودية في ساعات الصباح الباكر ومساء اليوم العديد من المواجهات بين منتخبات مختلفة. وتتنوع المواجهات، حيث تشهد مباريات مثل مصر والبرازيل، وجورجيا والبحرين، والمكسيك وصربيا، وتجذب اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم حول العالم.

Read more »

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 الترم الثانييمكن الآن لجميع طلاب سنوات النقل 2026 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة الترم الثاني من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages، أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 والوصول إلى رابط نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 https://www.gizaedu.net/Results/Stages، تتاح نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 أولا من خلال خدمة المحادثة الآلية الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 من خلال خدمة المحادثة الآلية، سيكون بشكل غير مجاني، حيث ستظهر للمستعلم رسالة نصها كالتالي :

Read more »

تبدأ غدا السبت.. فاضل كام يوم على امتحانات ثانوية عامة 2026 عام وأزهر؟ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بالإضافة إلى جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري - الوطن

Read more »

رسميا .. قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2026تنسيق الجامعات الأهليىة 2026، مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، وبدء إعلان عدد من الجامعات الأه

Read more »

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

Read more »

النيابة تستدعي صبري نخنوخ من محبسه للتحقيق معه في اتهامات جديدةنشر في السبت 6 يونيو 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:51 م

Read more »