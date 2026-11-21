رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي يؤدي واجبه الانتخابي لاختيار المكتب التنفيذي. التفاصيل الكاملة حول المقاعد والشروط والنتائج المتوقعة.

أدلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، بصوته اليوم في مقر الحزب، خلال الاستحقاق الانتخابي الجاري لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. ويأتي هذا الإجراء في إطار الدورة الانتخابية الداخلية التي يشهدها حزب الوفد لاختيار شاغلي المقاعد المخصصة في القيادة الجديدة.

مقعدا المكتب التنفيذي والهيئة العليا

تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، وتستهدف اختيار شاغلي 18 مقعداً في المكتب التنفيذي، وذلك لضمان تمثيل شفاف للهيئة العليا. وتشمل هذه المقاعد مواقع استراتيجية داخل هيكلية الحزب، بما يضمن استمرارية العمل التنظيمي.

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وتشمل هذه المقاعد الموزعة السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدين للسكرتير العام، بالإضافة إلى أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد. كما تتضمن القائمة 4 أعضاء بالمكتب التنفيذي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

قواعد التصويت والموافقات القانونية

تقتصر عملية التصويت في هذه الانتخابات على أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب والحاضرين بشخصهم، مما يعزز من مصداقية العملية. ولا يُسمح بالتوكيل أو التفويض في الإدلاء بالبطاقات، مما يضمن نقاء النتيجة النهائية.

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ويحق لرئيس الحزب الإدلاء بصوته بشكل رسمي، نظراً لكونه رئيساً للهيئة العليا، وفقاً للنظام الأساسي للحزب واللوائح المنظمة للمجلس التشريعي الداخلي. وتلتزم جميع اللجان المختصة بتطبيق الضوابط الأمنية والتنظيمية بدقة.

الإشراف الرسمي على الانتخابات

تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار أشرف عيسى، متابعة إجراءات التصويت وإشراف كامل على عملية الفرز. وتقوم هذه اللجنة بعلن النتائج النهائية فور الانتهاء من عملية الفرز، لضمان الشفافية التامة.

ويشرف المستشار أشرف عيسى على كل مراحل العد والفرز والتحقق من صحة الأصوات، مما يمنح ثقة واسعة لأعضاء الحزب في نزاهة الاستحقاق. وتسعى اللجنة لتطبيق التعليمات بدقة متناهية لضمان سلامة العملية.