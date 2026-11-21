البحرية الأمريكية تؤكد رفضها تغيير اسم حاملة الطائرات من دوريس ميلر رغم تقارير عن مناقشات لتسميتها باسم ترامب، مؤكدة الإصرار على تكريم البحار البطل.

حسمت البحرية الأمريكية الجدل الدائر حول مصير اسم حاملة الطائرات قيد الإنشاء، وأكدت رسمياً عدم وجود أي نية لتغيير التسمية المحددة لها. كانت المؤسسة العسكرية قد أعلنت سابقاً تسمية السفينة باسم "يو إس إس دوريس ميلر" تكريماً لبحار أمريكي من أصول إفريقية برز شجاعته خلال الهجوم الياباني المدمر على قاعدة بيرل هاربر عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.

حسم الجدل وتفنيد تقارير تغيير الاسم

يأتي هذا التصريح الرسمي المباشر عقب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" في العشرين من أغسطس الماضي، والذي كشف عن مناقشات داخلية في أروقة البحرية الأمريكية حول احتمال استبدال اسم ميلر باسم آخر. وقد استند التقرير إلى مصادر مطلعة أكدت أن البحرية بدأت منذ مطلع عام ألفين وستة إعادة النظر في التسمية، وطرحت احتمالات غير مسبوقة تتعلق بتسمية الحاملة باسم الرئيس دونالد ترامب.

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وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق لأي حاملة طائرات أمريكية أن حملت اسم رئيس أمريكي لا يزال يشغل منصبه الرئاسي، مما جعل هذا الاحتمال محل تساؤلات وجدل واسع. وقد لاحظ المحللون أن البحرية الأمريكية بدأت تتوقف عن استخدام اسم "يو إس إس دوريس ميلر" في بعض مراسلاتها الداخلية، واكتفت بالإشارة إلى السفينة برقم هيكلها العسكري، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً قوياً على أن مسألة تغيير الاسم كانت قيد البحث والتداول الفعلي.

مسار البطل والتفاصيل التاريخية للقرار

ولد دوريس "دوري" ميلر في مدينة واكو بولاية تكساس، وانضم إلى صفوف البحرية الأمريكية في عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين، وكان يعمل حينها كمساعد طاهٍ من الدرجة الثالثة. في السابع من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين، عندما تعرضت قاعدة بيرل هاربر للهجوم الياباني المفاجئ، لم يتمكن ميلر من الوصول إلى موقعه القتالي المحدد بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسفينة التي كان على متنها.

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بدلاً من التفرغ لمهمته الأصلية، سارع ميلر لمساعدة قائده المصاب، ثم قرر تولي تشغيل مدفع مضاد للطائرات على الرغم من أنه لم يتلقَ أي تدريب رسمي مسبق على استخدام هذا السلاح. فتح ميلر النار على الطائرات اليابانية القادمة واستمر في إطلاق الرصاص حتى نفاد الذخيرة تماماً، ثم ساعد البحارة الآخرين على الوصول إلى بر الأمان، لتصبح تلك الواقعة أحد أبرز أمثلة الشجاعة في تاريخ الهجوم على بيرل هاربر.

في عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين، منحه الأدميرال تشيستر نيميتز وسام البحرية تقديراً لأفعاله البطولية، كما شارك في جولة وطنية للترويج لسندات الحرب، ليصبح أول أمريكي من أصول إفريقية يُسمح له بالمشاركة في تلك الجولة المبرمجة. لكن مسيرته العسكرية المنتصرة انتهت بعد نحو عام، إذ قتل خلال معركة ماكين بعدما أصابت طوربيدات أطلقتها غواصة يابانية السفينة التي كان على متنها.

المواقف الرسمية والآثار المستقبلية للقرار

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب إطلاق اسم دوريس ميلر على حاملة الطائرات الجديدة، في خطوة وصفها المؤرخون بأنها تاريخية، حيث ستكون الأولى التي تحمل اسم بحار من الرتب المجندة، والأولى التي تخلد اسم أمريكي من أصول إفريقية في مثل هذه المنصات العسكرية الكبرى. وقد رحب توماس بليدسو، أحد أقارب ميلر، بالقرار الرسمي، معتبراً أنه يمثل لحظة تاريخية هامة للعائلة، ويسهم بشكل فعال في الحفاظ على إرث قائدهم القائم على مبادئ الشجاعة والتضحية والخدمة من أجل الوطن.

وذكر تقرير "سي إن إن" أن أحد الخيارات البديلة التي نوقشت ضمن تلك المناقشات الداخلية كان إطلاق اسم ميلر على سفينة حربية أخرى مختلفة بدلاَ من حاملة الطائرات الكبيرة. فيما أفادت الشبكة بأن البحرية أوصت أيضاً بمنحه وسام الشرف العسكري، وهو أعلى وسام عسكري أمريكي يُمنن للشجاعة في القتال، على أن يتطلب اعتماده النهائي موافقة ومباشرة من الرئيس الأمريكي.

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في ختام هذا الجدل، أكدت البحرية الأمريكية موقفها النهائي بالتمسك باسم دوريس ميلر، مما يغلق الملف المتعلق بالجدل الدائر حول هوية السفينة. وقد أكد المسؤولون أن التسمية ستبقى كما هي، مما يعزز من مكانة البطل دوريس ميلر كرمز للأصالة والإسناد في التاريخ العسكري الأمريكي، ويضمن بقاء اسمه محفوراً في سجلات أسطول الولايات المتحدة للأجيال القادمة دون تغيير.