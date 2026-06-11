تقرير رسمي برازيلي يشير إلى انخفاض حاد في معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون وسيرادو لدحض الحجج الأمريكية بفرض رسوم جمركية.

تسعى البرازيل جاهدة لتحسين صورتها البيئية العالمية في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة من الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أعلن مسؤولون برازيليون في بيان رسمي يوم الخميس عن تسجيل انخفاض حاد وملحوظ في معدلات إزالة الغابات ، وهي الخطوة التي تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تهدف الحكومة البرازيل ية من خلال هذه البيانات إلى الرد مباشرة على الحجج التي استندت إليها إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأسبوع الماضي لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات البرازيل ية.

وتعتبر هذه الرسوم تهديدا اقتصاديا كبيرا لقطاعات حيوية في الاقتصاد البرازيلي، مما دفع الحكومة إلى تسليط الضوء على جهودها في حماية البيئة كأداة للتفاوض الدبلوماسي والتجاري لضمان استقرار التدفقات التجارية بين البلدين. وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء ووزارة البيئة البرازيلية، فقد شهد شهر مايو الماضي تراجعا في معدل إزالة الغابات بنسبة وصلت إلى 61.4% على أساس سنوي، وهو رقم يعكس جهود الرقابة الصارمة التي فرضتها السلطات في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض الكبير، إلا أنه تم فقدان مساحة تقدر بنحو 370 كيلومترا مربعا من الغابات المطيرة، مما يوضح أن التحدي لا يزال قائما وأن المعركة ضد القطع غير القانوني للأشجار تتطلب استمرارية في التنفيذ ومراقبة دقيقة. وبالإضافة إلى غابات الأمازون، شمل التحسن أيضا منطقة سيرادو، وهي غابة سافانا تقع في وسط البرازيل، حيث انخفض معدل إزالة الغابات فيها بنسبة 12% خلال نفس الفترة.

وتكتسب منطقة سيرادو أهمية خاصة نظرا لتعرضها لضغوط هائلة من قطاع الأعمال الزراعية القوي في البرازيل، والذي يسعى باستمرار لتوسيع أراضيه لزراعة الصويا وتربية الماشية، مما يجعل أي تراجع في معدلات إزالتها مؤشرا إيجابيا على نجاح السياسات التنظيمية. من جانبه، صرح وزير البيئة جواو باولو كابوبيانكو بأن الأرقام المسجلة في شهر مايو هي الأدنى على الإطلاق منذ بدء تسجيل هذه البيانات لهذا الشهر، مؤكدا أن البرازيل تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أدنى المستويات السنوية من إزالة الغابات بحلول الربع التالي من العام.

وأوضح الوزير أن شهر مايو يمثل عادة بداية موسم الجفاف في منطقة الأمازون، وهو التوقيت الذي يشهد تقليديا زيادة في عمليات إزالة الغابات بسبب سهولة الوصول إلى المناطق النائية واستخدام النيران لتنظيف الأراضي. لذا، فإن تسجيل انخفاض في هذا الشهر تحديدا يعتبر إنجازا كبيرا يعكس فاعلية السياسات البيئية الجديدة.

كما أشار التقرير إلى أن الاتجاه التنازلي استمر على مدى عشرة أشهر، بدءا من أغسطس 2025 وصولا إلى مايو 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحول هيكلي في إدارة الموارد الطبيعية والتوجه نحو استدامة أكبر. إن هذه التطورات تأتي في سياق صراع دولي حول معايير الاستدامة البيئية وعلاقتها بالتجارة الدولية. فمن جهة، تحاول البرازيل إثبات التزامها بالاتفاقيات المناخية الدولية لضمان تدفق استثماراتها وصادراتها إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية والأوروبية.

ومن جهة أخرى، تستخدم القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الملف البيئي كأداة للضغط السياسي والاقتصادي لتحقيق مكاسب في مفاوضات تجارية أخرى. إن غابات الأمازون، التي توصف بأنها رئتا الأرض، ليست مجرد ثروة وطنية برازيلية بل هي ضرورة لبقاء المناخ العالمي مستقرا، مما يجعل أي تلاعب في أرقام إزالة الغابات أو إهمال في حمايتها قضية دولية تثير القلق في مختلف العواصم العالمية.

ختاما، يظل التحدي الأكبر أمام البرازيل هو الموازنة بين الطموحات الاقتصادية لقطاع الزراعة، الذي يعد من أهم ركائز الدخل القومي، وبين الالتزامات البيئية التي تفرضها الضغوط الدولية. إن نجاح البرازيل في خفض معدلات إزالة الغابات قد يفتح الباب أمام تخفيف الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب، لكنه يتطلب يقظة دائمة لضمان عدم عودة هذه المعدلات للارتفاع بمجرد زوال الضغط السياسي المؤقت.

إن الرقابة الفضائية التي يوفرها المعهد الوطني لأبحاث الفضاء تظل هي الضمانة الوحيدة لتقديم بيانات شفافة وموثوقة أمام المجتمع الدولي، بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة





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