البستنجي: ترامب يرجح ضربات مركزة ضد إيران بدلا من حرب واسعة

استبعد الخبير عمر البستنجي حربا واسعة على إيران ورجح ضربات عسكرية مركزة مع تشديد الحصار الاقتصادي، بينما تدرس واشنطن مقترحا لفتح مضيق هرمز وبدء محادثات نووية.

استبعد الدكتور عمر البستنجي ، خبير العلاقات الدولية، أن يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شن حرب واسعة ضد إيران خلال المرحلة المقبلة. وبحسب تقديره، يرجح البستنجي لجوء ترامب إلى ضربات عسكرية مركزة، بالتوازي مع تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على طهران.

ويأتي هذا التقدير في ظل تداول عدة تقديرات وتقارير حول الملف الإيراني، من بينها ما طرحه توماس واريك بشأن دراسة واشنطن مقترحا لبدء محادثات نووية مع إيران، وفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة. كما تناول إسماعيل تركي احتمال توجيه ضربة أمريكية محتملة لإيران في حال تعثر المفاوضات.

Also read وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

ضربات مركزة بدلا من حرب واسعة ضد إيران

يرجح الدكتور عمر البستنجي أن تعتمد الولايات المتحدة على ضربات عسكرية مركزة ضد إيران بدلا من حرب واسعة النطاق، مع الإبقاء على الضغط الاقتصادي عبر تشديد الحصار.

ووفقا للبستنجي، فإن الهدف من هذا النهج هو الحفاظ على صورة الولايات المتحدة وصورة الرئيس دونالد ترامب، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تحمل تكلفة سياسية وعسكرية أكبر. ويرى أن الجمع بين الضربات المحدودة والحصار الاقتصادي يتيح لواشنطن الضغط على طهران مع تجنب الدخول في صراع مفتوح.

Advertisement

مقترح المحادثات النووية وفتح مضيق هرمز

تدرس واشنطن مقترحا يقضي ببدء محادثات نووية مع إيران، وفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، وفق ما ورد على لسان توماس واريك في تقريره.

ويعد مضيق هرمز، بحسب أستاذ علوم سياسية أشار إليه التقرير، إحدى أبرز أوراق الضغط التي تمتلكها إيران في مواجهة الولايات المتحدة. وتكتسب هذه الورقة أهمية خاصة لأنها تتعلق بممر ملاحي حيوي، ما يجعل أي تفاهم بشأنه محورا أساسيا في أي مفاوضات محتملة.

في المقابل، أشار خبير علاقات دولية إلى أن هزيمة الجمهوريين تقلص هامش المناورة أمام ترامب بشأن إيران، وهو ما قد يؤثر على قدرة الإدارة الأمريكية على المضي في خيارات التصعيد أو التفاوض دون قيود داخلية.

احتمالات الضربة الأمريكية وموعدها المحتمل

قدر إسماعيل تركي أن ضربة أمريكية محتملة لإيران قد تقع بنهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر، وذلك في حال تعثر المفاوضات بين الطرفين.

Advertisement

ويربط هذا التقدير الزمني بشكل مباشر بمسار المحادثات، إذ تبقى الضربة مرهونة بفشل المسار التفاوضي، وفق ما ورد في التقرير. ومن ثم فإن الفاصل الزمني المذكور يمثل سيناريو مشروطا لا قرارا معلنا، ما يجعل مراقبة نتائج المحادثات المقترحة عنصرا حاسما في تحديد مسار الأحداث خلال الأسابيع المقبلة.