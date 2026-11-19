البريد المصري يشارك في ملتقى الإسكندرية الأول لهواة الطوابع بإصدار طابع تذكاري للاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية، تأكيدًا على القيمة التاريخية والفنية للرموز البريدية.

أعلن البريد المصري عن مشاركته الفاعلة في فعاليات الملتقى الأول لهواة الطوابع، الذي تنظمه جمعية هواة طوابع البريد بالإسكندرية، وذلك احتفالًا ب اليوبيل الفضي للجمعية ومرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسها. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دور المؤسسة البريدية الرائد في الحفاظ على التراث الثقافي والتوثيقي للوطن من خلال إصدار طابع بريد تذكاري مخصص لهذه المناسبة التاريخية.

تفاصيل مشاركة البريد المصري في الملتقى

يستضيف ملتقى الإسكندرية الأول لهواة الطوابع فعالياته داخل كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية خلال الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من شهر نوفمبر الجاري. سيحرص البريد المصري على إبراز القيمة التاريخية والفنية للطوابع البريدية من خلال إصدار طابع تذكاري يحمل توقيع المناسبة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالجانب الفني والجمالي لهذه الوثائق البريدية.

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يهدف هذا الإصدار الجديد إلى تعزيز مكانة الطوابع البريدية كوسيلة فعالة لتوثيق أبرز محطات الوطن وأحداثه وإنجازاته عبر العقود الماضية. يعكس البريد المصري من خلال هذه الخطوة رؤيته في دمج البعد الثقافي مع الخدمة البريدية، مما يجعل الطابع ليس مجرد وسيلة للبريد، بل تحفة فنية تحكي قصة مصر.

القيم التاريخية للفلسفة البريدية

يؤكد البريد المصري أن الطوابع البريدية تشكل جزءًا أساسيًا من ذاكرة الوطن، حيث تعمل كسجل حي للأحداث التي شهدتها البلاد. من خلال هذا الطابع التذكاري، يبرز البريد المصري دوره في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية لدى المواطنين والمهتمين بمجال التجميع والدراسة.

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يعتبر اليبيل الفضي لجمعية هواة طوابع البريد بالإسكندرية حدثًا بارزًا في الساحة الجمعوية والثقافية، حيث يمثل نصف قرن من العطاء والمثابرة. تشارك الجمعية في هذه المناسبة المنظمة تحت رعاية كبرى مؤسسات الدولة، مما يعزز من شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المعنية بالتراث والثقافة.

آفاق المشاركة الثقافية والمستقبلية

تشير المشاركة المصرية إلى استمرار الاهتمام الوطني بأنشطة هواة الطوابع كقناة لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية. يسعى البريد المصري من خلال هذه المبادرات إلى جذب شرائح جديدة من الجمهور المهتم بالتاريخ والفن، مما يسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المخطوطات والطوابع التاريخية.

تستمر فعاليات الملتقى لمدة ثلاثة أيام متواصلة، حيث سيكون هناك عرض للتحف النادرة والمجموعات المتميزة لهواة الطوابع من مختلف المحافظات. يمثل هذا الحدث منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجمعيات المحلية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الحفاظ على التراث البريدي العالمي.