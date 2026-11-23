البرلمان العربي يعلن عن إطلاق مبادرة برلمانية عالمية في 10 ديسمبر بالقاهرة لدعم القضية الفلسطينية بحضور محمود عباس، بهدف تحويل التضامن إلى تحرك عملي.

يعلن البرلمان العربي رسمياً عن إطلاق مبادرة برلمانية عالمية ذات طابع استراتيجي في 10 ديسمبر المقبل، وذلك من مقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. تأتي هذه الخطوة المهمة بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، الذي سيحضر فعاليات الافتتاح، إلى جانب حضور بارز لرؤساء البرلمانات والمجالس النيابية في الدول العربية. كما تشمل القائمة الضيوف رؤساء برلمانات عالميون وممثلون عن الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى نخبة من الشخصيات السياسية والعامة الداعمة للحقوق الفلسطينية، مما يعكس البعد الدولي الواسع لهذه المبادرة.

تفاصيل إطلاق المبادرة وآليات العمل البرلماني

تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى بناء تحالف برلماني عالمي قوي ودائم يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تسعى إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية بأساليب جديدة وفعالة. يركز الآليات المقترحة على تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق بين البرلمانات والمجالس العربية، وتوحيد أولويات التحرك البرلماني العربي والدولي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية. يهدف هذا العمل إلى تحويل المواقف الداعمة للنصر الفلسطيني إلى تحركات عملية ومؤثرة، بما يسهم في بناء قوة برلمانية وشعبية مساندة قوية للقضية الفلسطينية على المستوى العالمي.

Also read أحمد موسى يحذر من تصاعد المواجهة العسكرية وتطور الحروب العالمية

أهداف سياسية ودولية للمبادرة الجديدة

تتضمن أجندة المبادرة العمل الجاد على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مع حشد الدعم السياسي والقانوني اللازم لحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. كما تركز الجهود على مساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الدولية بشأن الوضع في فلسطين، وذلك من خلال آليات قانونية وسياسية متاحة للبرلمانات. تسعى المبادرة أيضاً إلى تعزيز الحماية الإنسانية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات اليومية، مما يعزز من مكانته القانونية والإنسانية في المحافل العالمية المختلفة ويضعه في صدارة الاهتمام الدولي.

Advertisement

دور الإعلام البرلماني في كشف الحقائق

تؤكد المبادرة على أهمية توظيف الإعلام البرلماني كأداة استراتيجية فعالة لإيصال حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل القوى المحتلة. يهدف هذا البعد الإعلامي إلى تسليط الضوء المستمر على حقوقه الوطنية المشروعة، بما يعزز حضور القضية الفلسطينية بشكل دائم على أجندة البرلمانات والمؤسسات الدولية المرموقة. من خلال هذا النهج الإعلامي المدروس، تسعى المبادرة إلى كسر الصور النمطية وتغيير السردية الإعلامية السائدة، مما يعزز الوعي العام بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في مختلف دول العالم.

من التضامن إلى التأثير العملي المباشر

تأتي هذه المبادرة تحت شعار "من التضامن إلى التأثير"، وهو شعار يعكس تحركاً برلمانياً دولياً طموحاً يستهدف الانتقال من مرحلة التضامن اللفظي إلى العمل البرلماني المشترك والملموس. يهدف هذا التحول الجذري إلى تنسيق الجهود والمواقف البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. تؤكد المبادرة على أن عاصمة هذه الدولة المستقلة يجب أن تكون مدينة القدس، وهو مبدأ ثابت تتحاشى من خلاله أي غموض أو تأويلات غير مقبولة قانونياً، مشددة على الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي للنجاح.